Liverpool chce do svojich radov zlákať posilu z Nemecka: Problémom vysoké odstupné

Anglický futbalový klub FC Liverpool by rád získal do svojich radov nemeckého útočníka Tima Wernera (24).

Jeho prestup z Lipska však môže stroskotať, keďže aktuálny líder Premier League v neistých ekonomických časoch nechce zaplatiť výstupnú klauzulu v hodnote 60 miliónov eur.

"The Reds" majú pre Wernera pripravenú zmluvu na päť rokov, no snažia sa vyjednať so saským klubom nižšie odstupné. Nemecký reprezentant má so štvrťfinalistom neukončeného ročníka Ligy majstrov platný kontrakt do roku 2023. Riaditeľ Lipska Oliver Mintzlaff v piatok vyhlásil, že jeho klub nepôjde v prípade Wernera pod cenu. Timo Werner strelil v prebiehajúcej sezóne za bundesligový klub 27 gólov v 36 zápasoch. Správu priniesla agentúra DPA.