Irán otvára mešity v určitých oblastiach: Japonsko ešte nevie, či predĺži núdzový stav

Irán otvorí od pondelka mešity v tých oblastiach krajiny, kde sa podarilo zastaviť šírenie nákazy novým koronavírusom.

Oznámil to v nedeľu iránsky prezident Hasan Rúhání v rámci uvoľňovania niektorých opatrení zavedených z dôvodu boja proti pandémii COVID-19. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.

Rúhání uviedol, že 132 okresov v krajine, čo je približne tretina zo všetkých administratívnych regiónov v krajine, otvorí mešity od pondelka. Obnovia sa aj piatkové modlitby, bude však potrebné dodržiavať odporúčania zdravotníkov. Rúhání upozornil na to, že "sociálny odstup je dôležitejší než kolektívna modlitba". Islam podľa jeho slov považuje bezpečnosť za povinnú, zatiaľ čo modlenie sa v mešitách je len "odporúčaním".

Iránska vláda rozdelila krajinu na tri zóny - bielu, žltú a červenú - na základe počtu infikovaných a smrteľných obetí. Na stretnutí s krízovým štábom zameraným na boj proti koronavírusu, ktoré bolo odvysielané v televízii, prezident uviedol, že oblasti, kde sa opäť otvoria mešity, sú "nízkorizikové".

Mešity sú v Iráne zatvorené od polovice marca. Ako ukázali videozábery v štátnej televízii a na sociálnych sieťach, mnohí veriaci v sledovali náboženské obrady počas posvätného pôstneho mesiaca ramadán napríklad na veľkoplošných obrazovkách na parkovisku v Teheráne.

Od 16. mája by sa mali podľa Rúháního zrejme otvoriť aj školy. Dodal však, že situáciu budú naďalej monitorovať. Zakázané sú naďalej kultúrne a športové podujatia. Od 11. apríla začal Irán postupne otvárať svoju ekonomiku a zrušil aj zákaz dopravy medzi provinciami pre osobné vozidlá.

Odkedy v Iráne v polovici februára zaznamenali prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, evidujú v krajine viac než 96 448 infikovaných a 6156 úmrtí. V sobotu Irán ohlásil menej než 1000 nových prípadov nákazy, čo je najnižší denný nárast od 10. marca.

Celkový počet úmrtí spojených s novým druhom koronavírusu dosiahol v Japonsku 530 a podľa oficiálnych údajov bolo naň pozitívne testovaných vyše 15 500 ľudí. Píše o tom agentúra DPA s odvolaním sa na informácie miestnych médií.

V nedeľu japonský minister pre hospodárstvo a fiškálnu politiku Jasutoši Nišimura oznámil, že vláda pripravuje plán zameraný na to, aby sa krajina už postupne začala čiastočne vracať do normálu - avšak len v prípade, ak budú v boji s epidémiou koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenané výraznejšie výsledky. Malo by sa to najprv týkať znovuotvorenia parkov, múzeí a kníhkupectiev, ale aj ďalších verejných objektov.

Japonské mestá sa pre karanténne opatrenia vyprázdnili: Ulicami sa premávajú nevítaní návštevníci

V pondelok však japonský premiér Šinzó Abe ešte len po konzultácii s odborníkmi rozhodne, či aktuálny stav núdze predĺži do 31. mája, uviedla v nedeľu verejnoprávna stanica NHK.

Stav núdze, platný pre celé Japonsko, sa má v pôvodnom termíne skončiť v stredu 6. mája, keď sa v krajine vychádzajúceho slnka končí aj predĺžený sviatočný víkend.