Nečkaná potupa pre Meghan: Najskôr spor s vlastným otcom, teraz tvrdé slová britského sudcu

Meghan Markle neuspela v súdnom procese proti vydavateľstvu Associated Newspapers. Vrchný súd v Londýne rozhodol, že väčšina jej žaloby je úplne bezpredmetná, a teda nie je hodná riadneho konania.

Publikovanie väčšiny listu, ktorý napísala otcovi a ktorý bol zverejnený, nie je žiadnym ponížením. Podľa advokátov je to však riadna potupa pre samotnú manželku princa Harryho. Než proces vôbec začal, súd ho zmietol zo stola.

List dovolil zverejniť herečkin otec Thomas Markle v roku 2018. Meghan vydavateľstvo zažalovala, pretože sa zverejnením podľa nej dopustilo porušenia jej súkromia, autorských práv a ochrany súkromných dát. Sudca Warby ale väčšinu jej žaloby označil za bezpredmetnú a ešte pred začiatkom procesu ju zamietol. Použil pritom slová ako irelevantné, nezodpovedajúce a nepochopiteľne vágne.

"Pre Meghan tento rozsudok znamená asi to, ako keď vlak narazí do tankera s ropou na priecestí. Je to úplná katastrofa. Dnes bola veľmi ponížená. Všetky námietky proti žalobe vznesenej Associated Newspapers boli úplne a bez výnimky potvrdené sudcom," uviedol v rozhovore pre denník The Mail advokát Mark Stephens.