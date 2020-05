Britská vláda rátala s najhorším: Pripravili stratégiu pre prípad Johnsonovej smrti

Britská vláda mala pripravenú stratégiu pre prípad, že by došlo k úmrtiu predsedu vlády Borisa Johnsona, ktorý po nákaze koronavírusom skončil v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Johnson to povedal v rozhovore pre nedeľník The Sun on Sunday.

"Mali stratégiu na scenár typu smrť Stalina," povedal Johnson. "Nemohol som uveriť, že sa môj zdravotný stav za pár dní tak výrazne zhoršil," uviedol s tým, že to bolo frustrujúce. Lekári podľa jeho slov zvažovali, že ho pripoja na pľúcnu ventiláciu. "Nebol som vo výbornom stave a bol som si vedomý, že sa pripravujú plány (pre prípad, že by došlo k môjmu úmrtiu)," povedal Johnson. Lekári sa pripravovali na prípad, že sa situácia výrazne zhorší a budú musieť oznámiť jeho úmrtie, poznamenal. "Bol to ťažký okamih, nebudem to popierať," vyhlásil. Britský premiér Johnson (55) sa len v pondelok (27.4.) vrátil do práce po tom, ako sa vyliečil z ochorenia COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Nákazu mu diagnostikovali koncom marca a desať dní strávil v izolácii na Downing Street. Keď sa však jeho stav zhoršil, previezli ho do londýnskej nemocnice svätého Tomáša, kde strávil tri dni aj na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde mu bol podávaný kyslík. Lekár vysvetlil, prečo mal premiér Boris Johnson ťažký priebeh nákazy: Môže za to jeho nadváha Johnson a jeho snúbenica Carrie Symondsová pomenovali svojho syna, ktorý sa narodil v stredu, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson na počesť dvoch lekárov, doktorov Nicka Pricea a Nicka Harta, ktorí ho liečili. Prvé dve mená dostal chlapček po starých otcoch Johnsona, resp. Symondsovej.