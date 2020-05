Tréner Klopp odhalil, z čoho je úplne zúfalý: Toto závidím hráčom Bundesligy

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp (52) odhalil, že závidí futbalistom Bundesligy to, že sa môžu vracať do práce a znova trénovať.

Kormidelník Liverpoolu, ktorého delia od majstrovského titulu len dve výhry, si však stále nie je istý tým, či jeho tím bude nakoniec "korunovaný". Teraz odhalil, že závidí hráčom Bundesligy, kde v minulosti pôsobil ako tréner Borussie Dortmund. "Závidím, keď vidím a počujem ako hráči trénujú v Nemecku. Viem ako dávno im bolo dovolené znova trénovať, aspoň vo dvojiciach. Nebolo by fajn, keby sme urobili to isté? Anglicko je za Nemeckom v tomto o niekoľko týždňov pozadu. Stále sme tu v úplnej izolácii. Preto sedíme doma aj napriek tomu, aké je krásne počasie," uviedol Klopp.