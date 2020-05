Dve tínedžerky hodili do mora fľašu s odkazom: Zápletka ako z filmu! Po 40 rokoch prišla odpoveď

Dve tínedžerky z Veľkej Británie hodili do mora pred vyše štyridsať rokmi správu vo fľaši. Po rokoch prišla odpoveď.

Vtedy pätnásťročné dievčatá, Natalie Smyth a Nadine Warren, hodili dňa 10. júla 1979 do mora z pobrežia Dungeness fľašku s odkazom. Ako informuje DailyMail, v správe žiadajú prijímateľa, aby im odpísal na adresu v Maidstone. Po rokoch sa dočkali odpovede.

Fľaška sa vyplavila o pár mesiacov neskôr na pobreží Holandska pri mestečku Westkapelle. Istá žena uschovávala odkaz celé tie roky doma. Po dlhej dobe ho pri upratovaní objavil jej syn, Roger Woldenberg, ktorý sa cez sociálne siete rozhodol objaviť autorky odkazu. Cez Facebook sa ozval istej Natalie Smith z mesta Maidstone s otázkou, či je ona jedno z dievčat, ktoré poslali správu vo fľaši. Táto Natalie síce odkaz neodoslala, ale rozhodla sa zazdieľať jeho fotku na internete, aby spolu objavili tú pravú Natalie Smyth.

Dnes 56-ročná Natalie Smyth mala spočiatku problém rozpamätať sa na daný deň. "Po chvíli som si spomenula, že sme s Nadine boli na zemepisnej exkurzii na pobreží Dungerness a Rye. A spomínam si, že sme hodili plastovú fľašu do mora," tvrdí. S Nadine boli spolužiačkami na dievčenskej škole. "Neviem, či to bolo súčasťou exkurzie - aby sme videli, ako sa hýbu prúdy - ale je možné, že sme to tam hodili z rebelstva. Ak to naozaj bolo tak, tak sa teraz cítim zahanbene, keďže vieme, ako plasty znečisťujú životné prostredie," dodáva Natalie. "Je to skvelé, že niekto mal doma tento odkaz 40 rokov, absolútne som to nečakala."

Natalie teraz žije v Oxforde, kde pracuje ako vedúca stravovania na Oxfordskej univerzite. "Spomínam si, že Nadine žila v Bedgebury Close vo Vinters Parku, ale myslím, že potom emigrovala do Kanady," hovorí spoluautorka odkazu. Práve vďaka tejto správe vo fľaši naviazala po rokoch kontakt so svojimi bývalými priateľmi zo školy.