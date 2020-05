Krásne gesto topoľčianskej nemocnice: Pacienti sa s blízkymi nevidia týždne, vymysleli skvelú vec

Pacienti v topoľčianskej nemocnici sa môžu so svojimi príbuznými spojiť prostredníctvom videohovorov. Pre pandémiu spôsobenú novým koronavírusom sú návštevy zakázané, mnohí chorí sa preto s rodinami nevideli už niekoľko týždňov.

Nemocnica im teraz v spolupráci s telekomunikačným operátorom umožňuje spojiť sa s najbližšími pomocou videohovorov. "Hospitalizácia je náročná azda pre každého, pre starších ľudí, ktorí majú často okrem svojej diagnózy aj viaceré pridružené ochorenia a kontakt so svojimi blízkymi obzvlášť potrebujú. Pre pandémiu sme však v marci museli sprísniť hygienicko-epidemiologický režim a zakázať návštevy. Pacienti tak ostali odlúčení a so svojimi rodinami sa mnohí nevideli už týždne. To sme sa rozhodli zmeniť," vysvetlil generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

Svet zdravia preto začal v nemocniciach poskytovať pacientom možnosť komunikovať s rodinou pomocou tabletov, ktoré zapožičal telekomunikačný operátor. Tablet môžu pacienti využiť kedykoľvek, keď sa dohodnú s rodinou na videohovore.

"Starším pacientom pri hovore asistuje sestra alebo iný zdravotník. Dohodne s rodinou deň a čas telefonátu a keď treba, tlmočí aj emócie pacienta. Na druhej strane sa často stretne viac generácií rodiny, aby starého otca či mamu po týždňoch znova videli, mohli pozdraviť a podporiť," dodal Dvorový.

Okrem Topoľčian môžu videohovory uskutočňovať aj pacienti v nemocniciach v Rožňave, Trebišove, Michalovciach, Svidníku, Dunajskej Strede a Spišskej Novej Vsi.