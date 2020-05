V Neapole dostali na tréningy zelenú, Kolín trénuje aj napriek pozitívne testovaným hráčom

Futbalisti SSC Neapol budú môcť od pondelka začať s tréningovým procesom. Klub talianskej Serie A dostal na to v sobotu povolenie od úradov v regióne Kampánia, informovala agentúra AFP.

To, že podmienky v Neapole umožňujú začať s tréningom, potvrdil už pred oficiálnym povolením guvernér juhotalianskeho regiónu Kampánia Vincenzo De Luca. "Klub disponuje vo svojom kempe tromi ihriskami, vďaka čomu hráči môžu bez problémov dodržiavať 20-metrový odstup. Môžu trénovať v rôznych časoch, nesmú však využívať šatne," uviedol Vincenzo De Luca podľa agentúry DPA.



Futbalisti v Taliansku budú môcť od 4. mája vďaka uvoľňovaniu vládnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu začať s individuálnym tréningom. Od 18. mája budú mať povolené trénovať v skupinách a v júni by sa mohlo znovu začať hrať.



Futbalový klub 1. FC Kolín nad Rýnom funguje naďalej v identickom pracovnom režime aj po piatkovom odhalení troch nových prípadov nákazy koronavírusom. V sobotu to potvrdil klubový lekár Paul Klein.



V klube I. bundesligy mali pozitívny test dvaja hráči a fyzioterapeut. "Neexistujú pre nás špeciálne pravidlá. Nie je pravda, že v podobných prípadoch v iných spoločnostiach musia všetci ísť do karantény. Existujú jasné pokyny ako zaobchádzať s kontaktnými osobami infikovaných," vyhlásil Klein v rozhovore pre oficiálnu webstránku klubu.



Nemecké tímy sa už pripravujú na obnovenie sezóny, ktoré má prísť koncom mesiaca, podľa pokynov vedenia ligy (DFL) a Nemeckého futbalového zväzu (DFB). Trojica infikovaných má podstúpiť 14-dňovú karanténu a opätovne podstúpiť testy, než im umožnia návrat. Do karantény musia nastúpiť aj všetci, čo s nimi boli v kontakte, no keďže tím trénoval v malých skupinách, týka sa to iba minima zamestnancov klubu. "Nie je potrebná žiadna hromadná karanténa. Tak to vnímajú aj zdravotnícke orgány," obhajoval fungovanie klubu jeho lekár Klein. Správu priniesla DPA.