Peter Sagan o svojej účasti na pretekoch: Plánovať začnem, až keď budú jasné termíny

Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan zatiaľ nemyslí na detaily vo svojom kalendári po pandémii koronavírusu a reštarte cyklistickej sezóny. Bude sa tým zaoberať až vtedy, keď bude jasné, kedy sa uskutočnia jednotlivé preteky.

"Plánovať a uvažovať o cieľoch budem môcť až vtedy, keď budú potvrdené termín konania podujatí GrandTour. Jedným z cieľov však asi bude klasika Miláno - San Remo, ktorú som nikdy nevyhral," prezradil trojnásobný svetový šampióna Peter Sagan v rozhovore pre talianske periodikum Corriere della Sera.

"Počul som množstvo dohadov, napríklad o pláne odjazdiť Tour bez divákov. Všetko sú to len hypotézy, pretože nikto ešte nedokáže predpovedať, ako sa v najbližších mesiacoch situácia s vírusom vyvinie," dodal. Priznal tiež, že jeho jedinou aktuálnou starosťou je fakt, že svoje monacké sídlo bude môcť opustiť 3. júla, no krajinu až o osem dní neskôr.

Základný plán na rok 2020 bol pritom jasný - premiéra na Giro d'Italia, potom štart na Tour de France a napokon olympijské hry v Tokiu. Šírenie ochorenia COVID-19 však úplne nabúralo tieto plány. "V izolácii som už takmer dva mesiace a už je pre mňa normálne robiť to, čo som predtým vôbec nerobil - napríklad nakupovať v potravinách," zavtipkoval si Sagan.

Keďže športový svet vrátane cyklistického má vynútenú dlhú pauzu a v prípade uvoľnenia opatrení sa možno začne jazdiť v lete alebo aj neskôr, je žilinský rodák Sagan pripravený aj na to, že bude jazdiť až do Vianoc. "S tým som v poriadku, veď teraz oddychujem dosť," povedal. Už skôr prezradil aj to, že čas strávený vo svojom sídle využil aj na cyklistickom trenažéri, ktorý však nemá veľmi rád. "V týchto časoch som musel jazdiť na ňom," dodal.