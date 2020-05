Nový majiteľ Newcastlu plánuje obrovské zmeny: Meno trénera aj jeho plat vám vyrazí dych!

Saudskoarabský princ Mohammad bin Salman by sa už čoskoro mal stať novým majiteľom Newcastlu United. „Strakám“ tak svitá na lepšie časy.

Mohammad plánuje v klube veľké zmeny a to nie len pri hráčoch. Stať by sa tak malo aj na trénerskom poste. Súčasný kouč Steve Bruce (59) si aktuálne odkrútil na lavičke len jednu sezónu.



V dohľadnej dobe by jeho miesto mohol prevziať bývalý kormidelník Tottenhamu Hotspur, Mauricio Pochettino (48). Ten ostal po rozviazaní kontraktu s Tottenhamom bez práce. Mohammad bin Salman chce Mauricia zlanáriť na plat 19 miliónov libier ročne (cca 20 miliónov eur). Ak by Pochettino túto ponuku prijal, stal by sa najlepšie zarábajúcim trénerom na svete. Predbehol by mená ako Pep Guardiola či Diego Simeone.



V prípade odmietnutia má korunný princ aj plán B. Ním je pre klub starý známy Rafael Benitéz (60). Rafa má v klube pozitívne ohlasy aj po svojom odchode. Klub prebral pred v ťažkých časoch, kedy mal klub isté vypadnutie do druhej najvyššej anglickej ligy. Benitéz dokázal sformovať mužstvo a za rok boli späť medzi angiclkou smotánkou v prvej lige.