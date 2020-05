Tenis je späť: Prvý turnaj po pauze spôsobenej koronavírusom

Bez divákov, čiarových rozhodcov, podávačov loptičiek aj pozápasového podania rúk. Tak vyzerali piatkové tenisové súboje v Nemecku, spomedzi hráčov bol najznámejší Dustin Brown.

Pred televíznymi kamerami, ktorých prenos sledovali fanúšikovia po celom svete. Kamery nikto neobsluhoval, po ich inštalácii bez pohybu prenášali obraz z akcie.

Súboje sa konali v malom nemeckom mestečku Höhr-Grenzhausen v krytej hale na antukovom povrchu. Už takmer dva mesiace trvajúcu pauzu v tenisovom kolotoči tak prerušila táto miniakcia. V predchádzajúcich pandemických týždňoch si tenisti merali sily nanajvýš vo virtuálnom priestore.

"Rád hrám pred ľuďmi, pretože na kurte mi dodávajú energiu. A to robí túto hru zábavnou. Teraz, keď si tribúny prázdne, je to úplne iné. Snažím sa získavať silu inak, ale je to ťažké," poznamenal jeden z hráčov Florian Broska.

Na rovnako mieste sa v druhej polovici mája uskutoční aj miniturnaj žien, obstarať by ho mali Alison Riskeová, Amanda Anisimovová, Danielle Collinsová a Ajla Tomljanovicová. Exhibičný turnaj chystá aj tréner Sereny Williamsovej Patrick Mouratoglou, ktorý a akciu vo francúzskom Nice plánuje dotiahnuť Davida Goffina či Alexeja Popyrina. Už o týždeň sa na Floride uskutoční akcia s účasťou Mattea Berrettiniho, Reillyho Opelku, Tennysa Sandgrena a Tommyho Paula.

Takéto exhibičné turnaje schválila Jednotka tenisovej integrity (TIU) s dôvetkom, že takéto podujatia síce nie sú vedené vrcholnými tenisovými inštanciami, no stále sú pod drobnohľadom TIU.