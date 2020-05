Mourinho priznal, ktorý moment ho dohnal k slzám: Bolo to veľmi ťažké

Tréner Tottenhamu Hotspur Jose Mourinho sa priznal, že jedinýkrát v živote plakal po futbalovom zápase pred ôsmimi rokmi.

Bolo to, keď jeho zverenci z Realu Madrid podľahli Bayernu Mníchov v semifinále Ligy majstrov v jedenástkovom rozstrele. Prezradil to v rozhovore pre španielsky denník Marca.

Real Madrid s Mourinhom na lavičke v sezóne 2011/12 ukončil dovtedajšiu dominanciu Barcelony a ukoristil titul v La Lige s rekordným ziskom 100 bodov. Snaha "bieleho baletu" získať v tej istej sezóne aj okrúhly desiaty triumf v európskej súťaží číslo jeden stroskotala, keď z bieleho bodu neuspeli proti Bavorom Cristiano Ronaldo, Kaka ani Sergio Ramos. "Pamätám si na to dobre. Ja a môj asistent Aitor Karanka sme zaparkovali po zápase pred mojím domom a plakali sme," zaspomínal si portugalský kouč. "Bolo to veľmi ťažké, pretože sme vtedy mali najlepší tím v Európe. Taký je futbal. Všetci traja, čo vtedy neuspeli v rozstrele, sú ohromní hráči, no taktiež ľudia," dodal.

Mourinho napriek tomu na danú sezónu nespomína iba v zlom. "Ak necháme bokom portugalskú ligu, zavŕšil som vtedy hetrik. Chcel som triumfovať v anglickej, talianskej a španielskej lige a dodnes som jediným trénerom, ktorému sa to podarilo," vyhlásil kouč, ktorý získal ligový primát aj s Chelsea a Interom Miláno. Správu priniesla agentúra DPA.