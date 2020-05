Najnovšie fotografie Kima: Toto urobil ako prvé po troch týždňoch

Severokórejské štátne médiá zverejnili v sobotu fotografie vodcu Kim Čong-una, ktorý sa objavil na verejnosti prvýkrát po takmer troch týždňoch. V období jeho neprítomnosti sa šírili špekulácie, že je vážne chorý alebo že dokonca zomrel, pripomenuli tlačové agentúry AP a AFP.

Zábery v severokórejskom štátnom denníku Rodong sinmun zachytávajú Kim Čong-una na piatkovom slávnostnom otvorení továrne na výrobu priemyselných hnojív neďaleko metropoly Pchjongjang. Kim v čiernom oblečení a s úsmevom slávnostne prestrihol pásku. Usmieval sa aj pri prehliadke továrne. Na otvorení sa zúčastnili aj ďalší vysokopostavení predstavitelia Severnej Kórey (KĽDR), vrátane jeho mladšej sestry a blízkej poradkyne Kim Jo-čong. Keď sa vodca objavil medzi robotníkmi, nadšene a hlasno skandovali "Hurá!", napísala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

Agentúra dodala, že Kim vedie národ v boji za vybudovanie sebestačnej ekonomiky, ale pritom čelí "protivetru" spôsobovanému "nepriateľskými silami". To bola jasná narážka na sankcie uvalené Spojenými štátmi za to, že Severná Kórea pokračuje v úsilí vyvinúť jadrové zbrane. Tlačová agentúra dodala, že Kim vrúcne pochválil robotníkov a vyhlásil, že jeho zosnulý otec a starý otec "by boli veľmi potešení" dokončením továrne. Podľa správy sa Kim priamo nezmienil o Washingtone ani o Soule.

V piatok išlo o Kimovo prvé objavenie sa na verejnosti od 11. apríla, keď predsedal zasadnutiu vedenia komunistickej Kórejskej strany práce, kde diskutovali o koronavíruse. Nasledujúci deň štátne médiá informovali, že vodca si prezrel stíhačky v komplexe vzdušných síl.

Fámy o Kimovom zdraví sa začali šíriť najmä po tom, čo sa vodca 15. apríla nezúčastnil na dôležitej udalosti - na spomienkových oslavách pri príležitosti 108. narodenín svojho starého otca, zakladateľa Severnej Kórey Kim Ir-sena. Vnuk Kim je treťou generáciou rodiny, ktorá vládne Severnej Kórei, a túto udalosť od svojho nástupu k moci ešte nikdy nevymeškal. Kim (údajne 36) prevzal moc po svojom otcovi Kim Čong-ilovi, keď ten koncom roka 2011 zomrel.