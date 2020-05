Dvadsiatnička chce výzor bábiky, neodradil ju ani koronavírus: Strasie vás, kam až zašla kvôli výplniam

Steffi Mulic (20) zo Štokholmu sa ako malá zvykla hrať s bábikami Bratz. Svoj sen si plní aj počas pandémie a neodradil ju ani fakt, že kozmetické salóny sú pre bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov zatvorené, informuje portál Metro.

Mama aj teta Steffi pracovali v kozmetickom a odevnom priemysle. So svetom skrášľovacích procedúr sa zoznámila pomerne skoro, už ako trinásťročná. Odvtedy sníva, že bude vyzerať ako jej obľúbené bábiky. Na výplne do pier minie za mesiac viac ako 1300 €. Celkové náklady sa šplhajú až do výšky necelých 50 000 €.

Kvôli obmedzeniam v dôsledku koronavírusu sa však dostala do nepríjemnej situácie. Termíny u kozmetičky musela zrušiť, hoci bez svojich pravidelných injekcií nevydrží. Rozhodla sa teda sama naučiť pichať si výplne a koncom marca úspešne získala certifikát.

Jej posadnutosť vie byť nebezpečná. Začiatkom apríla sa Steffi počas spánku takmer udusila kvôli napuchnutým perám a operáciou zmenšeným nosným dierkam. Jej nos je tak malý, že môže dýchať len pusou, no napuchnuté pery jej v tom bránili. „Musela som si dať hlavu do mrazničky, aby som nezomrela! Bolo to nebezpečné, ale stálo to za to,“ tvrdí Steffi. Podľa jej slov si užíva, keď nemôže dýchať. Pripomína jej to, ako ďaleko sa už na svojej ceste dostala. Keď skončí pandémia plánuje dve brazílske operácie na podvihnutie zadku, prsné implantáty, odstránenie rebier, lícne implantáty, trvalú zmenu farby očí na fialovo a operáciu, ktorá jej zabezpečí nohy, aké má Barbie.

O operáciách snívala odmalička. Ako osemročná chcela vyzerať ako Ázijatka, no mama jej to zatrhla. Neskôr si teda našla iný vzor – bábiky. „Mám cieľ vyzerať presne ako bábika Bratz – fascinujú ma. Hrala som sa s bábikami Bratz od svojich piatich rokov, takže som si vždy myslela, že sú štýlové a krásne, nie trápne ako Barbie. Sú umelejšie a majú veľké pery,“ vysvetľuje Steffi. Mladá žena si svoju cestu užíva a nedokáže ju zastaviť ani koronavírus. Stále plánuje viac operácii a dúfa, že na svojom vzhľade postaví kariéru.