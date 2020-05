Koniec idylky! Princ Harry sa zdôveril priateľom s tajnou túžbou, ktorá Meghan veru nepoteší

Princ Harry možno nie je tak stotožnený so svojim odchodom z Británie, ako by sa mohlo zdať. Svojim priateľom mal povedať, že mu chýba armáda a nedokáže uveriť, ako sa jeho život otočil, informuje portál DailyMail.

Harry (35) sa musel vzdať vojenských hodností, keď s manželkou Meghan (38) odišli z kráľovskej rodiny. Už nie je ani kapitán generál kráľovského námorníctva, ani čestný veliteľ vzdušných síl. Podľa blízkeho zdroja má pocit, že by bol viac chránený pred chaosom, ktorému posledné mesiace čelil, keby bol ešte v armáde.

Podľa okolia mu chýba súdržnosť života v ozbrojených zložkách. Harry, medzi kolegami známy ako Kapitán Wales, si ponechal hodnosť majora a trvá na tom, že bude pokračovať v nezlomnej podpore vojenskej komunity, hoci neoficiálnou cestou. „Bol šťastný, keď slúžil, potom stretol Meghan a v živote sa mu darí skvelo. Ale nemyslím si, že predvídal, ako to celé dopadne,“ povedal zdroj. Dvojica teraz žije v Los Angeles spolu so synom Archiem. Ten čoskoro oslávi svoje druhé narodeniny. Napriek pocitu, že v armáde by bol chránenejší, svojej manželke nevyčíta, že sa chcela vrátiť do rodnej krajiny.

Harryho kariéra v armáde trvala desať rokov. V marci 2015 oznámil Kensingtonský palác, že Harry ukončí svoje aktívne pôsobenie po dvoch turnusoch v Afganistane. V tom čase sa princ vyjadril, že sa teší na novú kapitolu svojho života, hoci odchod nebol ľahkým rozhodnutím. Nadriadení ho opísali ako exemplárneho vojaka. Kým Harry spomína na časy v armáde, Meghan sa snaží prostredníctvom jednej organizácie pomáhať ženám, ktoré si hľadajú prácu. Organizácia ženám poskytuje mentoring a vhodné oblečenie na pohovor.