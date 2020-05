Vytvorte si vlastné rúško na želanie

Rúška sa už stali našou každodennou súčasťou a, žiaľ, nejaký čas nám budú ešte robiť nutnú spoločnosť. Prečo si však ich nosenie aspoň trošku nespestriť? Vyskúšajte Pekné rúška.

Na trhu už je v súčasnosti veľká ponuka rúšok rôznej kvality a ceny. Preto je dobré vybrať si kvalitu od overeného výrobcu z kvalitných materiálov, aké je možné nájsť v ponuke stránky PeknéRúška.sk. Rúška v ich ponuke sú kvalitne ručne vyrábané a vždy minimálne 2-vrstvové zo 100 %-nej certifikovanej bavlny najvyššej kvality.

Medzi najobľúbenejšie patria rúška z edície ZVLÁDNEME TO, s luxusne vyšitým znakom Slovenskej republiky. Aktuálne je možné vybrať si jedno z 10 farebných kombinácií, prípadne máte možnosť zvýhodneného zakúpenia celej zberateľskej edície všetkých 10 rúšok.

Stále obľúbenejšími sa stávajú rúška s vlastným motívom. V jednoduchom a najmä prehľadnom editore si môžete vytvoriť úplne unikátne rúško už od jedného kusu. Rúško pre vás s radosťou vyrobia za tú najlepšiu cenu na trhu. Môžete si vybrať z preddefinovaných motívov, pridať vlastné texty, alebo vložiť akýkoľvek obrázok či logo. Vytvoríte si tak rúško s potlačou podľa výberu.

Z bohatej ponuky preddefinovaných obrázkov si môžete zvoliť vlajku alebo znak väčšiny krajín, vtipné texty či zábavné smajlíky. Rúška sú aj ideálnym darčekom, napr. k blížiacemu sa Dňu matiek, ale aj k meninám, narodeninám či inému sviatku. Ponuka je naozaj široká a veľmi jednoducho si viete vložiť aj ľubovoľný vlastný obrázok.

Čo je však najdôležitejšie, ochranné rúško je opakovateľne použiteľné, môžete ho prať v práčke a dokonca aj prežehliť.

Všetky rúška sú šité v univerzálnej veľkosti, ale je možné v poznámke pri objednávke požiadať o väčšiu či menšiu veľkosť.

Rúška sú s láskou vyrobené na Slovensku, z kvalitných materiálov za prijateľnú cenu. Nejedná sa teda o žiadne nekvalitné čínske produkty.

POZOR! Z každého predaného rúška je 1 € určené na nákup rúšok pre neziskové organizácie (najmä nemocnice a zdravotnícke zariadenia), ktoré požiadajú o rúška. Viac o tom, ako PeknéRúška.sk pomáhajú, nájdete na www.pekneruska.sk/pomahame.

V ponuke internetového obchodu PeknéRúška.sk nájdete okrem rúšok aj dezinfekcie, respirátory, ale aj základné potraviny. Dokonca je možné zakúpiť aj veľmi kvalitné sušené droždie.

Veríme, že si z bohatej ponuky vyberiete produkty, ktoré vám najviac vyhovujú a ktoré vám radi doručia v Bratislave a okolí do 24 hodín (vrátane víkendov) a pre iné lokality do 48 hodín. Rovnako radi svoj tovar doručia do akejkoľvek inej krajiny.

Objednávku viete jednoducho zrealizovať na internetovej adrese www.pekneruska.sk.