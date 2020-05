Náhla smrť fitnestrénera Milana († 45) pred zrakmi klientiek: Dojímavá prosba snúbenice

Obľúbený bratislavský fitnestréner Milan Adamka († 45) urobil všetko preto, aby aj napriek koronavírusu cvičil so svojimi klientkami. Tie ani len netušili, k akej tragédii dôjde tento pondelok pri spoločnom online cvičení.

Milan pred ich očami skolaboval a už sa viac neprebral. To, čo sa stalo, si nevie vysvetliť nik z jeho blízkych. Podľa informácií Nového Času malo prísť Milanovi počas cvičenia nevoľno, následkom čoho priamo pred klientkami odpadol a zomrel. Z celej tragédie sa nevedia spamätať jeho blízki i zverenci. Podľa jeho zverenkýň bol konečne šťastný a užíval si zamilovanosť so svojou láskou Eňou, s ktorou sa zasnúbil a žili v dome v Rovinke.

Slová na rozlúčku

Milanovu vášeň pre šport zdieľala aj jeho snúbenica Eňa, ktorú požiadal o ruku presne na Štedrý deň minulého roka. Z odchodu svojej lásky, sa nevie stále spamätať a na sociálnej sieti uverejnila v deň pohrebu dojemný odkaz. „Neviem, ako zvládnem dnešný deň a už vôbec neviem, ako a kde nájdem silu ísť bez neho ďalej. Jediné, čo ma drží nad vodou, ste VY. Neexistujú slová, ktorými by som vám vyjadrila svoju vďačnosť za vašu ochotu, čas a úsilie, ktoré ste vynaložili a stále vynakladáte, aby ste mi pomohli,“ ďakovala za podporu všetkým ľuďom.

Cvičenie na rozlúčku

Pre pandémiu sa s obľúbeným fitnestrenérom nemohli prísť rozlúčiť jeho zverenci, ani priatelia. Aj preto mala jeho snúbenica v deň poslednej rozlúčky zvláštne prianie. „Ešte raz vám ďakujem za všetko a, prosím, rozlúčte sa s Milankom dnes (vo štvrtok, poz. red.) o 11.00 pohybom a láskavými myšlienkami na neho. Pripojte sa na MOVE academy a zacvičte si symbolických 5 minút na jeho pamiatku,“ prosila Eňa jeho zverencov.

Chcela, aby sa s ním rozlúčili tak, ako by si to aj on sám prial. Na jeho stránku prišlo v týchto dňoch množstvo dojemných odkazov, ktoré si však bude môcť prečítať už len v nebi. „Niekto, kto robil svet lepším, kto bol tak príjemný človek a vyžaroval toľko pozitívnej energie okolo seba, a koho by bolo treba naklonovať ako príklad krásneho človeka. Sľubujem ti, že keď si vyliečim koleno, na tú hodinu o siedmej prídem,“ napísala pozdrav do neba Pavlína.