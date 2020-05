Legendárny Boris Becker varuje: Toto fanúšikov nepoteší!

Podľa bývalého nemeckého tenistu Borisa Beckera by sa tohtoročný grandslamový turnaj US Open nemal pre pandémiu koronavírusu konať v pôvodnom termíne 31. augusta - 13. septembra.

Hlavným dôvodom na presun je podľa neho skutočnosť, že v štáte New York bolo potvrdených už vyše 300.000 prípadov nákazy a viac než 23.000 obetí.

"New York zasiahla pandémia ako smršť. Nemyslím si, že by bolo múdre zorganizovať na tomto mieste turnaj v takom krátkom čase," citovala agentúra AP slová Beckera, ktorý triumfoval vo Flushing Meadows v roku 1989 a získal tu jeden zo svojich šiestich grandslamových titulov v kariére.

Vedenie US Open rozhodne o organizácii v pôvodnom termíne najneskôr v júni. Tenisová federácia USA (USTA) uvažuje aj o jeho presunutí z New Yorku, ktorý je epicentrom koronavírusu v krajine, do Kalifornie. Podľa denníka Marca by sa mohlo podujatie uskutočniť v Indian Wells. Kalifornské stredisko má dostatočné kapacity a hlavný dvorec s miestom pre 16.100 divákov je druhý najväčší na svete, hneď po štadióne Arthura Ashea.