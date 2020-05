Výpoveď šéfa Inštitútu zdravotnej politiky Smatanu: Koniec po nepresných predpovediach?!

Nové grafy aj nečakaná výpoveď. Posledné týždne bol v centre pozornosti najmä Inštitút zdravotnej politiky, ktorý pre vládu a krízový štáb vypracovával predikcie šírenia nákazy koronavírusu.

Podľa posledných údajov sa však v týchto predpovediach sekol približne o stonásobok. Zvláštne tak pôsobí fakt, že nedávno podal výpoveď šéf tohto inštitútu Martin Smatana, pričom o dôvodoch odchodu otvorene hovoriť zatiaľ nechce. Pred vyše mesiacom analytici v prvej predikcii šírenia nákazy hovorili o tom, že novým vírusom sa nakazí 500-tisíc Slovákov.

Podľa poslednej analýzy to však má byť len niečo cez 5-tisíc ľudí. Smatana, ako šéf Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), to vysvetľoval nedostatočnými vstupnými údajmi či tým, že netušili, ako sa koronavírus môže správať u nás. „Na tie informácie, ktoré vtedy boli k dispozícii z Číny, to vyzeralo tak, že to je možný scenár.

Vtedy sme hlavne rátali, že reprodukčná sila vírusu bude veľmi vysoká, pričom v praxi sa ukázalo, že tá hodnota je nižšia,“ skonštatoval nedávno Smatana s tým, že veľa zohralo aj dodržiavanie prijatých pravidiel. V súčasnosti tak odhadujú, že najväčší počet nakazených bude až v septembri, prípadne oveľa skôr, ak bude epidemiologický profil v osadách dobrý.

Uprostred vyrovnávania sa s dôsledkami pandémie však ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že Smatana končí na svojej pozícii. Posledné týždne bol pritom práve on tým, kto prezentoval aktualizované čísla o vývoji epidémie COVID-19 na Slovensku. Verzie, ktoré pomáhali vláde a krízovému štábu s rozhodnutiami, pripravoval jeho tím v spolupráci s ďalšími odborníkmi.

„Martin Smatana požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou, jeho pracovný pomer na ministerstve zdravotníctva končí 15. júna. Martinovi Smatanovi ďakujeme za odvedenú prácu a nasadenie a želáme mu všetko dobré v ďalšej profesionálnej dráhe,“ uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová. Miesto chcú po ňom obsadzovať výberovým konaním a analytickú jednotku posilniť.

Agentúra SITA tvrdí, že z inštitútu by mali v júni odísť aj ďalší členovia. Dôvodom majú byť nezhody medzi IZP a novým vedením ministerstva pri spracovávaní predikcií šírenia koronavírusu. Samotný Smatana Novému Času povedal, že sa k tomu vyjadrí neskôr. Spory s rezortom však odmieta, keďže modely robili pre Úrad vlády a nie ministerstvo.

„Výpoveď som dal už dávno, myslím, že pred 3 týždňami, neviem, prečo to práve teraz uniklo von. Kým je ale COVID-19, tak epidemiologickému tímu a MZ pomáham, preto končím až v júni. Ale potom neskôr sa rád porozprávam, teraz ma mrzí, že to zbytočne ťahá pozornosť od dôležitých tém,“ skonštatoval Smatana.

Nový model šírenia nákazy: Vrchol bude v máji

Vypracovala ho Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), pričom od toho posledného od Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) sa líši. „Na vrchole epidémie (v prvej polovici mája) očakávame, že by mohlo byť infekčné približne 1 promile populácie (6 300 osôb), z ktorých veľká časť nebude zachytená systémom.

Denný nárast v počte nových infekcií, vrátane tých nezachytených, bude kulminovať na hodnote okolo 600 osôb,“ píše sa v materiáli. Hospitalizovaných bude 250 pacientov, pričom na jiske ich bude asi pätina. „RRZ v tejto fáze rámcovo súhlasí s hlavnými závermi poslednej zverejnenej verzie počtom infikovaných. Nezhodujeme sa s umiestnením vrcholu v počte aktívnych nakazených, nakoľko na základe nášho modelu si myslíme, že ten bude realizovaný výrazne skôr, v prvej polovici mája.“