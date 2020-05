Kočner sa na súde nečakane rozhovoril: Prvé slová o vražde Kuciaka! Dohnala ho k tomu dobre známa nahrávka?

Po dlhom čase prehovoril. Mafiánsky podnikateľ Marián Kočner (56) od začiatku pojednávania vo veci vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) k prípadu nevypovedal.

Mlčanie prelomil vo štvrtok, keď ako dôkaz prehrávali tlačovú konferenciu a známy telefonický rozhovor s novinárom. V ňom sa mu vyhrážal, že sa začne zaujímať o neho aj o jeho rodinu. Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy, pričom hlavným motívom má byť fakt, že Kuciak mu šliapal na päty do takej miery, že by Kočner mohol skončiť so svojím biznisom.

Na súde sa tentoraz prehrával telefonát s Kuciakom, ktorý je zaradený medzi dôkazmi a preverovala ho v minulosti aj polícia, no porušenie zákona nezistili. „Začnem sa zaujímať, pán Kuciak, teraz ja o vás, o vašu matku, o vášho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať a budem všetko o vás zverejňovať. Garantujem vám, že skončíte s písaním, pretože vás budem pranierovať,“ povedal Kočner na nahrávke.

Na súde tvrdil, že z nahrávky nevyplýva žiadna jeho agresia. „Verím, že každý, kto si tú nahrávku vypočuje, v nej nič agresívne nenájde,“ uviedol podľa denníka SME. Zároveň tvrdí, že hovoril o jeho portáli Na pranieri, kde zverejňoval informácie o novinároch a snažil sa ich diskreditovať. „Portál Na pranieri vôbec nemal byť o ich prehreškoch, kto pije, nemalo to byť o sledovaní novinárov. Malo to byť o tom, dokázať novinárom, že sa mýlia,“ vysvetľuje Kočner.

V pojednávacej miestnosti sa prehrávala aj tlačová konferencia Kočnera z júna 2017. Na nej mal slovnú výmenu s Kuciakom, ktorý sa ho pýtal na podvody s DPH pri prevodoch hotelov na Donovaloch. Kočnera následne v prípade obvinili. Na súde tvrdil, že s Kuciakom zaobchádzal rovnako ako s inými novinármi. „Prečo som nedal priestor Jánovi Kuciakovi na štvrtú, piatu, šiestu otázku? Pretože som na začiatku tlačovky povedal, že každý má jednu otázku a jemu som odpovedal na tri.

Vôbec ma nedostal do úzkych.“ Samotná obžaloba Kočnera stojí na tom, že popravu novinára si objednal, lebo ohrozoval jeho podnikanie. „Nie je pravdou, že články Jána Kuciaka ohrozovali moje podnikanie alebo moju osobu,“ skonštatoval s tým, že nemá logiku, aby si objednal sledovanie a potom vraždu. „Veď by som sa k tomu priznal. Snáď taký hlupák nie som.“ Zároveň otvorene hovorí, že to, čo sa stalo Kuciakovi, ho mrzí.

„Je mi úprimne ľúto, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke. Nikto nikdy však nemôže uveriť tomu, že by som ja nechal týchto dvoch ľudí odpraviť zo sveta iba preto, že Ján Kuciak o mne písal, a písal veci, ktoré by som vyvrátil na svojom portáli. Čo by som tým získal, že by Ján Kuciak prestal písať. Je ďalších sto v zástupe.

Vražda novinára, nech sa na mňa nikto nehnevá, znie svetom viac než vražda pápeža. Len úplný idiot by nemohol predpokladať, čo sa z takéhoto niečoho stane. A prečo aj jeho snúbenica, prosím vás? Z akého dôvodu? Tomuto snáď nikto neuverí. Čo jeho snúbenica mala s jeho písaním?“ povedal Kočner.