Poslanci schválili Programové vyhlásenie, rozkol zostáva v 5 bodoch: Na čom sa najviac posekajú?

Majú to za sebou. Vládny štvorlístok po pár týždňoch od svojho vymenovania schválil v parlamente Programové vyhlásenie vlády SR.

Fotogaléria 2 fotiek v galérii

Kabinet Igora Matoviča (46) je spomedzi všetkých vládnych zostáv samostatného Slovenska najsilnejším, čo sa týka počtu poslancov. Na jeho podporu hlasovalo až 93 zákonodarcov v parlamente. Ústavnú väčšinu chce Matovič využiť napríklad na očistenie súdnictva.

V programovom vyhlásení sú však niektoré body, s ktorými nie všetci koaliční partneri súhlasia. Nový Čas sa pozrel na to, ktoré body môžu pohnúť súdržnosťou vládneho zoskupenia. Hlavná agenda strany Sme rodina sa nestretla s pochopením v SaS, ktorí tvrdia, že ich koncept výstavby nájomných bytov je nezrealizovateľný. Otvoriť galériu Politici boli po hlasovaní spokojní a v Národnej rade sa tlieskalo, avšak bez poslancov Smeru a ĽSNS. Zdroj: tasr

Napriek tomu sa do programového vyhlásenia dostalo, že vláda bude stavať nájomné byty, nikto však nevie, koľko ich napokon bude. Kollárovci totiž požadovali, aby sa peniaze vyňali zo štátneho dlhu podľa vzoru Rakúska. Ekonómovia však takýto plán zmietli zo stola a definitívne slovo zatiaľ nepadlo.

Koľko poslancov hlasovalo za jednotlivé vlády

Jozef Moravčík, 1994 - 80 za, 33 proti

Vladimír Mečiar, 1994 - 83 za, 44 proti

Mikuláš Dzurinda, 1998 - 88 za, 50 proti

Mikuláš Dzurinda, 2002 - 78 za, 63 proti

Robert Fico, 2006 - 80 za, 55 proti

Iveta Radičová, 2010 - 79 za, 66 proti

Robert Fico, 2012 - 82 za, 53 proti

Robert Fico, 2016 - 79 za, 61 proti

Peter Pellegrini, 2018 - 81 za, 61 proti

Igor Matovič, 2020 - 93 za, 48 proti

1. Zavedenie jednej poisťovne

Krátko pred hlasovaním sa nečakane ozvala poslankyňa SaS Jana Cigániková, ktorá odmietla hlasovať za programové vyhlásenie vlády. Svoj sľub napokon dodržala a koalícia sa tak musela zaobísť bez jej prítomnosti na hlasovaní. Problémom pre ňu je, že vo vyhlásení sa spomína fakt, že koalícia chce prehodnotiť systém pluralitného zdravotného poistenia, čo by v praxi znamenalo prípadné zavedenie jednej poisťovne.

2. Zastropovanie dôchodkového veku

Len v minulom volebnom období napriek obavám ekonómov a výpočtom, že na dôchodky nebude mať o pár rokov kto pracovať, poslanci schválili odchod do dôchodku vo veku maximálne 64 rokov.

Súčasná vláda nehovorí o zrušení daného opatrenia, ale sľubuje zefektívniť dôchodkový systém aj reformou všetkých pilierov systému a zároveň chce „presadzovať dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému“. Za odsúhlasenie pritom hlasovali aj poslanci Sme rodina, pričom ostatní boli k tomuto kroku skeptickí. Prípadné otváranie zákona by tak mohlo rozpútať vášne.

3. Vládne noviny

Kuriózne opatrenie vydávať vládne noviny je jedno z najprekvapujúcejších v programovom vyhlásení vlády. Matovič hovorí, že budú vychádzať raz mesačne pre dva milióny domácností po celom Slovensku. Peniaze podľa prvých vyjadrení majú pochádzať zo štátneho rozpočtu. Premiér odmieta, že by išlo o vládnu propagandu a ľudia si v nich vraj budú môcť prečítať aj to, čo sa jeho kabinetu nepodarilo. Proti tomuto zámeru vystupujú politici Za ľudí, ktorí si myslia, že k podobnému kroku by v demokratických krajinách dochádzať nemalo.

4 . Obmedzenie interrupcií

Vláda si do programu napísala, že sa chce zasadiť „o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín“. Nehovorí sa tak priamo o stopke pre interrupcie, no k inému scenáru môže prísť priamo v parlamente, ktorý nie je viazaný rozhodnutiami vlády.

Už v koaličnej zmluve lídri strán napísali, že pre zákonodarcov nebude problémom sprísniť interrupcie. Nepotrebujú na to schválenie koaličnej rady a môžu podporiť aj návrhy opozície. V praxi to znamená, že nasledujúce mesiace sa môžu obmedzovať práva žien, keďže sám Matovič sa vyjadril, že v jeho klube sú asi dve tretiny konzervatívcov.

5. Výstavba nájomných bytov

Hlavná agenda strany Sme rodina sa nestretla s pochopením v SaS, ktorí tvrdia, že ich koncept výstavby nájomných bytov je nezrealizovateľný. Napriek tomu sa do programového vyhlásenia dostalo, že vláda bude stavať nájomné byty, nikto však nevie, koľko ich napokon bude. Kollárovci totiž požadovali, aby sa peniaze vyňali zo štátneho dlhu podľa vzoru Rakúska. Ekonómovia však takýto plán zmietli zo stola a defi nitívne slovo zatiaľ nepadlo.

6. Policajný prezident

Už niekoľko týždňov je na stole aj možnosť výmeny policajného prezidenta Milana Lučanského. Matovič tvrdí, že je to výlučne na rozhodnutí jeho ministra vnútra Romana Mikuleca, ktorý rozhodne o prípadnom zotrvaní Lučanského vo funkcii.

Ten zatiaľ nehovorí, ako sa rozhodne, no pripúšťa, že na svojom poste môže zostať. Isté je, že podľa programového vyhlásenia vlády by mal podstúpiť previerku na detektore lži, ktorý presadilo OĽaNO. Niektorí partneri pritom hovoria, že by radšej videli policajného prezidenta, ktorý nebude spadať priamo pod ministra.