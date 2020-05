O záhadnej smrti fitnestrénera Milana († 45) prehovoril známy markizák: Čo sa mu stalo osudným?!

Nikto si to nevie vysvetliť! Ani pandémia nezastavila obľúbeného bratislavského fitnestrénera Milana Adamka († 45), aby cvičil so svojimi klientkami.

Tie ani len netušili, k akej tragédii dôjde tento pondelok pri spoločnom online cvičení. Milan priamo pred ich očami skolaboval a už sa viac neprebral. Športu sa nevzdal ani v čase, keď brány všetkých fitnescentier zostali zatvorené.To, čo sa sa stalo v pondelok, si však nik nevie vysvetliť. Podľa dostupných informácií prišlo vyšportovanému sympaťákovi počas cvičenia nevoľno, následkom čoho priamo pred klientkami odpadol a zomrel.

Špekuluje sa, že ho zradilo srdce. Jeho známi sa z celej tragédie nevedia spamätať. „Je to smutné, nikdy by mi nenapadlo... Konečne začal byť šťastný, bol so svojou láskou Eňou, mali pekný dom v Rovinke... No myslím, že sa im, ako všetkým, skomplikoval život pre túto koronu,“ zverila sa Novému Času jeho zverenkyňa Katka (50), ktorá tvrdí, že pri tréningoch premleli a prebrali všetko - klebety aj osobný život.

Sťažoval sa na problémy so srdcom

Jany Landl, fitnestréner Otvoriť galériu Jany Landl Zdroj: mp

- Milan mal problémy so srdiečkom už niekoľko rokov, pamätám si ako keby to bolo včera, keď mi to hovoril. Určitým spôsobom aj obmedzil pohyb aj hodiny, pretože on mal tie hodiny energické, tak sa to snažil nejako prispôsobiť. Milan bol jedným z top inštruktorov na Slovensku a je to obrovská strata. Každého sa to veľmi dotklo. Ja som s Milanom bol skoro 20 rokov a posledných 12 rokov sme boli každé ráno spolu vo fitku. Človek tomu až ťažko chce uveriť, že sa niečo také stalo. Bolo to počas online hodiny, myslím, že na záver toho online tréningu. Ešte ľuďom rozdával energiu, aby vydržali a viem, že ku koncu sa to stalo.