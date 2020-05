Vyšla s pravdou von: Cibulková nebude rodiť na Slovensku!

Dominika Cibulková (30) porodí svoje prvé dieťa za hranicami Slovenska. Bývalá tenistka si napriek obmedzeniam, ktoré sú spojené s koronavírusom, zvolila za miesto príchodu syna na svet kliniku v neďalekej Viedni.

Víťazka Masters z roku 2016 to prezradila webu sport.sme.sk. „Rozhodli sme se rodiť vo Viedni. Chcela som to tak urobiť od začiatku, ale keď prišiel koronavírus, nevedela som, či to bude vôbec možné,“ povedala bývalá svetová štvorka, ktorá má termín pôrodu 9. júna.

Pred cestou do Rakúskej republiky bude musieť podstúpiť test na COVID-19. „Myslím, že bude musieť byť starý maximálne štyri-päť dní,“ upresnila tenisová hviezda. Podľa súčasnej praxe by po pôrode mala pravdepodobne zamieriť do štrnásťdennej karantény. „Pri pôrodoch sa udeľuje výnimka. Keď sa vrátime a nebudeme pozitívni, nebudeme musieť ísť do štátneho zariadenia do povinnej karantény, ale budeme v nej doma.“

Pandémia koronavírusu zmenila aj pravidlá pre pôrody v jej vlasti. „Hlavnou výhodou je, že pri pôrode bude môcť byť aj môj mnažel. U nás taká možnosť momentálne nie je,“ uzavrela Cibulková.