Britský hrdina sa na svoje 100. narodeniny dočkal mimoriadnej pocty: Z kapitána Toma je plukovník

Oslavovala celá krajina! Thomas Moore (100) sa stal britským národným hrdinom po tom, čo vďaka svojej výzve na sociálnych sieťach vyzbieral viac ako 35 miliónov eur pre zdravotnícke charity.

Keď vo štvrtok oslavoval sté narodeniny, dostal osobný pozdrav od kráľovnej. Veterán, ktorý sa stal známy ako kapitán Tom, je odteraz plukovníkom. Mimoriadne ho povýšili do čestnej hodnosti. Jeho záhradu zaplnili torty, ktoré dostal a nad domom prelietavali historické stíhačky z druhej svetovej vojny. Thomas Moore ich sledoval zo záhrady spolu so svojou rodinou. Jeho dcéra sa vyjadrila, že teraz konečne nastal čas na to, aby si trochu oddýchol.