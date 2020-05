Slovák obvinený z úkladnej vraždy manželky putuje do väzby: Strašný opis jej posledných chvíľ

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v piatok rozhodol o vzatí do väzby Erika K., ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

Informovala o tom hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková s tým, že dôvodom väzby je obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti. "Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica dnes rozhodol o vzatí do väzby osoby E. K., ktorá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy," uviedla Kudjáková s tým, že rozhodnutie je právoplatné. Prokurátor ani obvinený proti nemu nepodali sťažnosť.

Erika K. policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali v stredu (29. 4.) počas akcie "Kamiben" (v preklade Láska). Podľa zistení polície mal obvinený ešte 3. marca usmrtiť svoju manželku. Násilím ju mal vtlačiť do auta a odviezť z Richnavy a usmrtiť nožom na lesnej ceste v obci Kluknava. Telo následne opäť naložil do auta a previezol k rybníku v obci Nižný Žipov v Trebišovskom okrese. Pod hrozbou násilia mal donútiť ďalšiu osobu zakopať telo nebohej v kríkoch pri ceste do obce Hrčeľ. Telo nebohej našla polícia pri obhliadke miesta činu 29. apríla na základe operatívnej činnosti a výsluchu svedkov.