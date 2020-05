Studenková radí párom počas karantény: Takto nebudete mať ponorku

Oni si rozhodne liezť na nervy nebudú! Herečka Zdena Studenková (65) našla šťastie po boku dirigenta Braňa Kostku (48).

Prominentná dvojica to spolu ťahá už 25 rokov a stále to medzi nimi klape. Počas pandémie koronavírusu sú však spolu oveľa viac, a preto by si mnohí mohli myslieť, že budú mať ponorku. Opak je však pravdou. Herecká diva má recept, ako to počas karantény zvládnuť v jednej domácnosti s polovičkou ľavou-zadnou. Studenková, rovnako ako všetci Slováci, trávi prevažnú časť dňa doma.

„Nepracujem. Okrem toho, že som parvýkrát odvtedy, čo zavreli divadlo, vyrábala jeden diel v Inkognite,“ priznala nedávno v jojkárskej relácii Topstar herečka, ktorá sa však rozhodne nenudí. „Pečiem, varím, kúpila som si vapku, tak som si vyvapkovala celú terasu. Nasadila som si bylinky, okná som umyla, vypratala som všetky skrine.

A asi to budem robiť dokolečka,“ vysvetlila so smiechom Studenková, ktorej robí doma spoločnosť jej milovaný partner Braňo Kostka. Pri otázke, či si už nelezú tak trochu na nervy, herečka oponovala. „Ale nie... Nie... My si tak vieme prerozdeliť čas, že ja napríklad idem na prechádzku von, Branko ide behať do lesa. Potom ja si idem zabicyklovať na môj stacionár, Branko si robí svoju robotu na počítači.

My sme tak zvyknutí, tráviť spolu čas aj tým, že pozeráme spoločne filmy, rozprávame sa o tom. Branko teraz komponuje zase nejaké nové pesničky... Takže tak, v pohodičke,“ uzavrela herecká diva, ktorá tak dala recept ostatným párom. Stačí mať jednoducho aj vlastné záujmy, a potom žiadna ponorka nehrozí.