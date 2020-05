Trump hrozí ďalšími clami voči Číne: Tentoraz za pandémiu koronavírusu

Tvrdo vybojovaná obchodná dohoda s Čínou je vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu druhoradá, vyhlásil americký prezident Donald Trump.

Zároveň pohrozil ďalšími dovoznými clami na čínske produkty, čo má byť odveta za rozšírenie choroby COVID-19 z Číny do celého sveta.

Trump v poslednom období zostril rétoriku voči Číne, keďže nový koronavírus spôsobil takmer 5-percentný prepad americkej ekonomiky v 1. kvartáli. To ohrozuje jeho opätovné zvolenie do úradu prezidenta v novembri tohto roka. Ako pre agentúru Reuters uviedli dva zdroje z americkej vlády, ktoré si neželali byť menované, momentálne sa diskutuje o viacerých možnostiach postupu voči Pekingu. Upozornili však, že diskusie sú zatiaľ iba na začiatku.

Napriek tomu, že len pred pár mesiacmi Čína a USA uzatvorili prvú fázu obchodnej dohody, ktorá mala zmierniť vzájomný obchodný konflikt, súčasné šírenie nového koronavírusu a dôsledky pre americkú ekonomiku majú podľa Trumpa prioritu. Ako dodal, "situácia okolo vírusu je jednoducho neakceptovateľná".

Americký denník The Washington Post vo štvrtkovom vydaní (30. 4.) napísal, že podľa zdrojov oboznámených s internými rokovaniami sa diskutovalo aj o prípadnom zrušení časti obrovského dlhu USA voči Číne. Hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow to však poprel s tým, že dôvera, čo sa týka splácania dlhu, je posvätná.

Trump potom na otázku, či by zvážil zastavenie platieb dlhu USA, aby tak potrestal Peking, uviedol, že to môže urobiť prostredníctvom taríf. "Môžem to urobiť ináč. Môžem urobiť to isté a za ešte viac peňazí, jednoducho zvýšením ciel," povedal Trump s tým, že k nesplácaniu dlhu sa uchýliť nemusí.