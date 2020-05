Prezidentka o európskej pomoci v časoch krízy: Dôsledkami budeme musieť prejsť spoločne

Európska pomoc je v čase krízy nenahraditeľná a každý členský štát bude musieť prejaviť dostatok dobrej vôle prejsť jej dôsledkami spoločne.

Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti. V súvislosti so 16. výročím vstupu Slovenska do EÚ skonštatovala, že prostredníctvom úspešného referenda to bolo správne rozhodnutie občanov Slovenska.

"Verím, že sa s nástupom novej vlády na Slovensku obnoví aj konsenzus na našom zahranično-politickom smerovaní, ktorý sa v uplynulých rokoch naštrbil. Nikdy predtým totiž nebolo tak evidentné, ako veľmi sa európske politiky priamo týkajú nás všetkých," uviedla hlava štátu. Zdôraznila potrebu európskej pomoci aj v časoch krízy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.