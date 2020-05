V rúšku by ste ho sotva spoznali. Ale v ukážke spred rokov možno tiež. Peter Marcin si do svojej relácie Neskoro večer pozval Mariána Miezgu, s ktorým si zaspomínal na časy, keď v Slovenskej televízii vysielali reláciu SOS. Marián sa veruže nestačil čudovať - vôbec si na účinkovanie v nej nespomína. Alebo to iba hral? Dozviete sa pri sledovaní relácie Neskoro večer v sobotu o 21.50 na Jednotke.