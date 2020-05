Politológ o vzťahu Sulíka a Matoviča: Takto označil ich výmeny názorov

Za demonštratívnu paľbu so „slepými nábojmi“ považuje politológ Tomáš Koziak výčitky, ktoré si tento týždeň vymenili premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Nemyslí si, že by nateraz nezhody obidvoch politikov mali viesť k rozpadu koalície. Matovič na sociálnej sieti vyzval koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS), aby nerobila „podrazy“. „Páni Sulík aj Matovič už majú za sebou rozpad jednej koalície. Ak by Sulík odchádzal do politického dôchodku, tak asi jedna z posledných vecí, ktorú by si želal, je, aby sa mu pripísal podiel na páde dvoch vládnych koalícií,“ zhodnotil Koziak.

Krátko po parlamentných voľbách boli vzťahy medzi Matovičom a Sulíkom bezproblémové. Nezhody sa navonok medzi nimi prejavili po sprísnení pohybu osôb pred veľkonočnými sviatkami a vytvorení dopravných kolón na cestách. Tento týždeň Matovič na sociálnej sieti koaličnú stranu SaS vyzval, aby nerobila „podrazy“. Podľa neho nenastal od volieb deň, kedy by niekto z SaS necítil nutkanie „kopnúť si“ do vlastnej vlády v snahe zapáčiť sa.

Podľa politológa sú Matovič aj Sulík politici „s veľkým egom“ a je ťažké udržať ich ambície v spoločnej koalícii. „Sulík sa v minulosti pasoval za budúceho premiéra, jeho ambície sú obrovské a z toho vychádza aj jeho prístup k Matovičovi. Navyše, Sulík má za sebou odborný tím a je zrejmé, že by krajinu smeroval trochu inak ako Matovič,“ poznamenal politológ. Myslí si, že do určitej miery drží vládnu koalíciu pohromade aj hrozba návratu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) k vládnemu kormidlu. „Ak by sa Peter Pellegrini dostal na čelo Smeru-SD, mohol by byť akceptovateľnou nevestou pre hnutie Sme rodina Borisa Kollára a mohlo byť dôjsť k istému preskupeniu síl v parlamente,“ mieni Koziak.

Premiér Matovič na komunikáciu s verejnosťou často využíva sociálnu sieť. Na nej píše aj odkazy vládnym partnerom. Podľa Koziaka má komunikačný štýl Matoviča okrem iného aj psychologické vysvetlenie. „Potrebuje byť stredobodom diania, ukazovať sa, preto je mimoriadne aktívny na sociálnych sieťach,“ zhodnotil.

Ďalším vysvetlením podľa Koziaka je, že Matovič pociťuje „neskutočnú zodpovednosť, ktorá sa netýka len ekonomiky, ale aj zdravia a umierania ľudí“ pri zvládaní pandémie koronavírusu. Ako ďalej politológ poznamenal, Matovič sa chcel vyhnúť talianskemu scenáru s veľkým počtom úmrtí. „Viem si predstaviť, že časť ľudí, ktorí premiéra nenávidia, by kričali, že Matoviča treba ‚postaviť k múru‘. Bol by terčom obrovskej nenávisti, preto sa snaží postupovať zodpovedne a byť so svojimi voličmi v kontakte a neustále ich utvrdzovať v tom, že to, čo robí, je dobré,“ usúdil politológ.

Na adresu premiéra zároveň povedal, že by mal citlivejšie pristupovať k otázkam sebaprezentácie. „Čudujem sa, že nemá vo svojom okolí človeka, ktorý by dokázal jeho prejavy na sociálnych sieťach usmerniť,“ uzavrel Koziak.