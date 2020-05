OĽaNO hlási návrat líderky kandidátky: Šofranko budúci týždeň zasadne do parlamentu

Volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko by mala nastúpiť do Národnej rady (NR) SR budúci týždeň. Pre TASR to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Dodal, že ako pedagogička zrejme bude chcieť pomáhať v školskom výbore.

"Náš predpoklad je, že v utorok by mala nastúpiť do parlamentu. Čo sa týka jej pozície, keďže je pedagogička, bude mať záujem, a už sme sa o tom aj bavili, že by bola v školskom výbore a bude nám pomáhať ako každý jeden poslanec na poslaneckom klube," priblížil Šipoš. Matovič reaguje na hlasovanie Cigánikovej: Verím, že išlo o poslednú obštrukciu zo strany SaS V zmysle zákona by mala Šofranko zložiť poslanecký sľub na schôdzi, na ktorej sa zúčastňuje prvýkrát. Zložením sľubu sa ujme mandátu. Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov patrí poslancom plat odo dňa ich zvolenia. Keďže bola Šofranko od svojho zvolenia PN, podľa slov kancelárie NRSR jej za toto obdobie prislúchajú dávky v práceneschopnosti. "Pričom plat poslanca jej môže byť poskytovaný až po ukončení obdobia PN," dodala kancelária.