Krásna Daniela zverejnila hrozivé zábery: Zmlátila ju hviezda Bocy Juniors?

Sebastian Villa (23), hviezda argentínskeho klubu Boca Juniors bude musieť čeliť vážnym problémom s argentínskou justíciou, pretože 23-ročného útočníka obvinila partnerka Daniela Cortésová z fyzického napadnutia.

"Bohužiaľ, to musím urobiť dnes, pretože to už nemôžem vydržať! Boli to dva roky, zažila som veľa utrpenia, odpúšťala som mu jeho rany a čakala na zmenu z jeho strany a nikdy sa to nestalo! Som zúfalá, keď vidím svoju rodinu v nebezpečenstve, robím to zo strachu, pretože tento muž ktorého vidíte na sociálnych sieťach, alebo v tlači, akoby bol múdrym človekom a hovoril so zrelosťou, ale realita je iná. Je to násilník a veľa ľudí je svedkom," napísala Daniela pod hrozivé fotografie, na ktorých je evidentne dobitá.

"Toto je pravý Sebastian Villa, ten, ktorý zle zaobchádza so ženami, pretože som nebola jediná. Požiadala som o pomoc úrady ,aby som mohla cestovať do svojej krajiny a byť s mojou rodinou, moja dcéra je jediná vec, ktorú v tejto chvíli potrebujem," dodala v príspevku, ktorú spustil lavínu hnevu.

Reakcia hviezdy Bocy Juniors na seba nenechala dlho čakať. „V dôsledku toho, čo sa objavuje na sociálnych sieťach, som chcel povedať, že mám matku, sestry, neter, moje sesternice, v rodine mám ženy. To dokazuje, že nie som doma,“ povedal vo videu Villa a portál goal.com dodáva, že je to trochu mätúci argument, keď zdôrazňuje, že má ženy v rodine a že nie je doma. Villa dodal, že nevie, s akým úmyslom sa zverejňuje to, čo sa zverejňuje, a že začne objasňovať situáciu s uvedenými ľuďmi.