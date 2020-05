Kočnerov advokát o Threeme: Toto si Para myslí o jej zákonnosti

Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para nezmenil svoj postoj ku komunikácii cez aplikáciu Threema a naďalej ju považuje za nezákonný dôkaz.

Povedal to po štvrtkovom (30. 4.) pojednávaní, keď senát 2T Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) zahrnul do rozsahu dokazovania vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka komunikáciu cez šifrovanú aplikáciu.

Senát 2T Ruženy Sabovej neuviedol ani na poslednom pojednávaní, akým spôsobom sa Threema bude na súde vykonávať. V kauze falšovania zmeniek, o ktorej pojednával senát 1T s predsedajúcim sudcom Emilom Klemaničom, bola komunikácia predložená na disku a k nej boli priložené prepisy komunikácie z telefónu Mariana Kočnera Prokurátor vtedy prečítal správu Národnej kriminálnej agentúry, ktorá pojednávala o tom, ako sa komunikácia získala, a následne sa dokazovalo čítaním samotných správ. Súd prerušil pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka: Predvolajú brata Mariana Kočnera

Senát 2T zvolil iný prístup a najprv žiadal vypočuť znalcov Europolu, ktorí museli vysvetliť, ako sa ku komunikácii v zaistených telefónoch Mariana Kočnera technicky dostali.

"Keď to dobre chápem, tak z pohľadu senátu 2T musel senát 1T vykonať Threemu nezákonne vzhľadom na ich postoj a ich spôsob prístupu k tomuto dôkazu," reagoval obhajca Para, čím poukázal na rozdielny prístup senátov. "Čo sa týka môjho názoru, tak si musí prokuratúra zvážiť, a my na to budeme reagovať, či skutková hodnota toho dôkazu vyváži procesné problémy toho dôkazu," doplnil obhajca.

Správy z Threemy medzi Marianom Kočnera a Alenou Zsuzsovou majú podľa splnomocnencov poškodených Kuciakovcov a Zlatice Kušnírovej dokazovať, že je Marian Kočner objednávateľom vraždy novinára. V aplikácii si Marian Kočner písal aj so svojou spoluobžalovanou Alenou Zsuzsovou jazykom, ktorý splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic nazval šifrou. Debata o vražde novinára mala byť vykonávaná aj prostredníctvom odkazov na sneh alebo cez vypadávanie zubov. Správy o stave chrupu Aleny Zsuzsovej z jej zdravotnej poisťovne sú súčasťou spisu, rovnako ako správy o počasí vo Veľkej Mači v čase vraždy.

Autenticitu Threemy spochybňuje obžalovaný Marian Kočner už od jej prvého predloženia v lete minulého roku. Orgánom činným v trestnom konaní vyčítal najmä procesný spôsob, ako sa k Threeme dostali, a spochybňoval svedka Petra Tótha, ktorý telefóny s Threemou polícii odovzdal. Senát v kauze zmeniek však Mariana Kočnera neprávoplatne odsúdil a v zdôvodnení rozsudku argumentoval aj zisteniami z Threemy.