Naplnil sa najhorší možný scenár: Česko ruší letné festivaly, organizátori sú zdrvení

Veľké kultúrne podujatia, hlavne hudobné festivaly s tisíckami účastníkov, sa tento rok v lete v ČR kvôli koronavírusu konať nebudú. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedal minister kultúry Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Vláda tiež schválila návrh zákona o tom, že namiesto vrátenia vstupného budú môcť organizátori kultúrnych podujatí dať zákazníkom vouchery na budúcu kultúrnu akciu. Kultúrne podujatia s účasťou do 100 ľudí sa budú môcť podľa štvrtkového rozhodnutia vlády konať od 11. mája.

"Tisícové medzinárodné festivaly je niečo, čo si hygienici ani ministerstvo zdravotníctva predstaviť nedokážu. Hovorím to definitívne. Budeme sa, samozrejme, baviť, čo bude v lete možné. To vám ale teraz nepovie nikto z nás, pretože to bude vecou toho, ako sa vyhodnotí prvý krok (účasť 100 ľudí), ako sa to prejaví," povedal Zaorálek. Zákon o možnosti odloženia vrátenia vstupného pôjde podľa Zaorálka v pondelok do Snemovne. "Najrýchlejšie, keď všetko pôjde optimálne, by mohol byť schválený v polovici mája," uviedol.

Od okamihu účinnosti zákona sa začne počítať ochranná lehota, podľa návrhu zákona by bola až do 31. októbra budúceho roka. Znamená to, že bude možné odložiť dobu, keď usporiadatelia buď vrátia peniaze, alebo vystavia voucher. Ochranná lehota má chrániť organizátorov kultúrnych podujatí, ak by po nich chceli všetci naraz vracať vstupné.

Na rozhodnutie vlády už zareagovali organizátori festivalu Colours of Ostrava, ktorý tento rok kvôli epidémii koronavírusu a opatreniam proti jeho šíreniu nebude. Usporiadatelia ročník presúvajú na rok 2021. Vstupenky zostávajú v platnosti. Rovnaký osud s najväčšou pravdepodobnosťou postihne asi aj tanečný festival Beats for Love.

Festival Colours of Ostrava sa tak uskutoční až od 14. do 17. júla 2021, kedy opäť bude s rozsiahlym programom v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolných Vítkovíc. Na rovnaký termín sa presúva aj medzinárodné fórum Meltingpot, ktoré sa koná po boku festivalu v jeho areáli. "Prišla rana, ktorú sme žiaľ očakávali. Čakali sme, že nás neminie. Zázrak, že by Česko postupovalo inak ako iné krajiny v Európe, sa nekonal. Pre nás to je obrovská tragédia. Fanúšikom ale všetko vynahradíme, len si na náš vysnívaný program budú musieť počkať o rok dlhšie," povedala riaditeľka festivalu Zlata Holušová. Dodala, že usporiadatelia už s vystupujúcimi o presune na budúci rok rokujú. "S kapelami rokujeme a máme pozitívne správy, je veľká snaha posunúť koncerty na budúci rok. Konkrétna ale teraz byť nemôžem," povedala.