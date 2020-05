Marika (58) sa zaľúbila do mladého zajačika: Stačil pohľad a vedela, že ho dostane

Marika (58) sa zamilovala do chlapca, ktorého spoznala v telocvični. Živor sa jej zmenil na nepoznanie, a tak sa rozhodla vyjsť s pravdou von. Jej partner má o 35 rokov menej a tvrdí, že sex s ním je úžasný!

Ako uvádza portál The Sun, 58-ročná Marika Fernandez z amerického New Jersey dostala od kamarátok prezývku „puma“. Keď si vyšla von so svojím novým partnerom, ľudia si mysleli, že je jeho mamou. Realita je úplne iná a Marika tvrdí, že 23-ročný Charles Acuna je láskou jej života.

„Charles môže byť o desaťročia mladší ako ja, ale je mi to úplne jedno. Ľudia si môžu hovoriť, čo chcú, ale ja prídem domov za sexi mladým mužom. Som najšťastnejšia žena,“ tvrdí čašníčka Marika. Zaľúbenci sa stretli v máji 2019 v telocvični, do ktorej Marika chodila. Charles tam pracoval na recepcii. „Mal veľké čokoládové oči. Nevyzeral, že mal krátko po dvadsiatke. Na druhý deň som mu povedala, že som s ním mala nezbedný sen. Rozčúlil sa a vôbec mi neveril. Zistila som, že som od neho staršia o 35 rokov, ale vôbec mi to neprekážalo,“ opisuje ich prvý kontakt Marika.

Charles ju odmietol a ako dôvod uviedol, že netúži po staršej žene a chcel od nej, aby sa stali iba priateľmi. Mariku to zlomilo, ale napriek tomu bola stále odhodlaná získať ho. Netrvalo to dlho a párik začal chodiť na spoločné večere a nákupy.

O chvíľu to začalo medzi nimi škrípať, ale vybrali sa na víkend do Atlantic City. Marika zarezervolala spoločnú izbu a po pár drinkoch sa na ňu „Charles pozrel tak ako nikdy predtým,“ opisuje Marika. Skončili spolu v horúcej vani a zaľúbenci strávili noc plnú vášne. Ráno sa to zopakovalo.

Napriek tomu, že ich vzťah prešiel viacerými krízami, vždy sa k sebe vrátili. Nie všetci však boli z ich vzťahu nadšení. „Moji priatelia povedali, že ma Charles opustí, hneď ako stretne ženu v jeho veku. Naštvalo ma to a povedala som im, že sa to nikdy nestane. Niektorí kamaráti sa potešili a dali mi prezývku ´puma´, čo ma veľmi pobavilo,“ opisuje 58-ročná Marika.

Na každom kroku si musia vytrpieť nenávistné pohľady. „Ľudia sa na nás neustále chichotajú a ukazujú na nás. Raz sme išli na koncert a mladá žena sa Charlesa opýtala, či som jeho mama. Povedal jej, že som jeho partnerka, a ona sa mu zasmiala do tváre. Nazvala ma starou a škaredou čarodejnicou. Chcela som po nej hodiť drink, ale Charles ma zastavil,“ opisuje nepríjemnú situáciu Marika.

Tú noc preplakala a opýtala sa Charlesa, či je na to pripravený. „Povedal mi, že sa nestará o to, čo si ľudia myslia, a že ma miluje,“ povedala. V novembri 2019 Charles pred Marikou pokľakol a nasadil jej snubný prsteň. „Sľúbil mi, že ma bude milovať navždy. Je ten najstarostlivejší muž a ja mám také šťastie, že som ho stretla,“ ukončuje rozprávanie Marika.