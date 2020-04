Trump sa bije do pŕs: Vakcínu proti vírusu vyvinieme rýchlosťou, akú svet nevidel

Spojené štáty maximálne urýchlia vývoj vakcíny proti koronavírusu. Novinárom v Bielom dome to vo štvrtok povedal prezident Donald Trump. Rýchlosť bude nebývalá, urobíme všetko, čo je v ľudských silách, povedal prezident. Za projekt vývoja vakcíny ponesie vraj sám zodpovednosť.

"Čo len človek môže urobiť, bude urobené. Dúfam, že budeme mať vakcínu a pôjde to tak rýchlo, ako to svet ešte nevidel," sľúbil šéf Bieleho domu novinárom. Na otázku, kto projekt riadi, odpovedal: "Viete kto? Ja. Ja ponesiem zodpovednosť."

O pláne na bleskové vytvorenie očkovacej látky proti koronavírusu informovala už v stredu agentúra Bloomberg. Do projektu, ktorý má kódové označenie Operácia rýchlosť svetla, sa zapoja privátne farmaceutické firmy, vládne agentúry a armáda, uviedla agentúra. Doba potrebná k vývoju vakcíny by sa mohla skrátiť až o osem mesiacov. Biely dom vraj chce mať do konca roka pripravených 100 miliónov dávok vakcíny. Podľa expertov by však v bežnej praxi klinické testy zaručujúce bezpečnosť a účinnosť vakcíny mali trvať 12 až 18 mesiacov.

Spolu s vývojom vakcíny sa v USA horúčkovito pracuje aj na vývoji lieku, ktorý by dokázal s koronavírusom účinne bojovať. Spoločnosť Gilead, ktorej výskumný tím vedie Čech Tomáš Cihlář, v stredu oznámila, že výsledky testov jej lieku remdesivir sú pozitívne. Správu privítal aj Trump. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) by mal podľa médií čoskoro oznámiť, že schvaľuje použitie lieku remdesivir pre naliehavé prípady.