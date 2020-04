V prípade ohavnej vraždy ženy na východe Slovenska padlo obvinenie: Hrozivé detaily zločinu

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vo štvrtok vzniesol obvinenie Erikovi K. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a zločin vydierania.

Podľa zistení polície mal dňa 03.03.2020 usmrtiť svoju manželku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Násilím ju mal vtlačiť do svojho auta a odviezť z Richnavy. V obci Kluknava mal odbočiť na lesnú cestu, tam usmrtiť pripraveným nožom a potom telo opäť naložiť do auta a previezť k rybníku v obci Nižný Žipov v trebišovskom okrese. Pod hrozbou násilia mal donútiť ďalšiu osobu zakopať telo nebohej v kríkoch pri ceste do obce Hrčeľ.

Policajti telo našli dňa 29.04.2020 pri obhliadke miesta činu na základe operatívnej činnosti, ako aj výsluchu svedkov.

Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie. Vyšetrovanie pokračuje ďalej, informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.