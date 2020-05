Výzvu #pillowchallenge nahradilo niečo extravagantnejšie: Odvaha! Taký pohľad ocenia najmä muži

Ženy z celého sveta podľahli novému šialenstvu. Po najmä v zahraničí preslávenej #pillowchallenge, kedy sa influencerky a celebrity začali obliekať do svojich vankúšov, prišlo niečo oveľa extravagantnejšie.

Sociálnymi sieťami po novom kolujú fotky krások v nákupných a papierových taškách. Influencerky aj obyčajné ženy sa počas karantény rozhodli využiť svoju kreativitu na vytváranie outfitov z toho, čo nájdu doma. Kým predtým to boli vankúše či paplóny, britský The Sun uvádza, že k najnovším masovým výzvam na Instagrame patrí Shopping Bag challenge, teda výzva nastajlovať sa do svojej nákupnej tašky. Tie však v mnohých prípadoch prekrývajú len najchúlostivejšie miesta a nenechávaju veľa priestoru predstavivosti. Najmä tej mužskej!