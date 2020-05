Syn herečky Liz Hurley opäť prekvapuje: Nebude to iba mamou! Pôvod jeho dobrých génov odhalený

Opäť šokuje! Syn herečky Liz Hurley (54) je dobre známy svojou podobou na mamu. Teraz však ukázal, že dobré gény siahajú oveľa hlbšie do ich rodiny.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Model Damian Hurley sa opäť raz postaral o prekvapenie medzi radmi fanúšikov, keď krátko po dovŕšení osemnástich narodenín zverejnil fotky so svojou babičkou Angelou. Nie je to tak len jeho mama, od koho podedil krásu, 80-ročnej dáme akoby z oka vypadol! Gény sa v tejto rodine veru nezaprú. Tak ako ostatní občania Británie, aj mladík trávi posledné dni v karanténe s rodinou. Oslávil v nej aj prechod do dospelosti.

Ako uvádza britský The Sun, Damiana mala herečka Liz Hurley s americkým biznismenom menom Steve Bing. Svoje otcovstvo však popiera celý Damianov život. Test DNA ale potvrdil, že je jeho otcom, čím mladík zvíťazil v súboji uchádzať sa o jeho nemalý rodinný majetok. Rodina podnikateľa sa snaží zabrániť tomu, aby videl z majetku čo i len dolár, pretože bol nemanželským synom. Damian si z toho ťažkú hlavu robiť nemusí, kým je v ústraní a v karanténe so slávnou mamou, babičkou Angelou a tetou, môže si byť aj tak istý, že ponuky na spolupráce v modelingu, sa mu vďaka aktivite na Instagrame v budúcnosti len posypú.