Ocitli ste sa v čase pandémie bez príjmu? Rezort financií rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu

Občania, ktorí sa v aktuálnej situácii pandémie nového koronavírusu ocitli bez príjmu, môžu žiadať o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Rezort rozšíril okruh žiadateľov aj o tých, ktorí z najrôznejších dôvodov nemali nárok na príspevok z projektu "Prvá pomoc." Informovalo o tom vo štvrtok MPSVR.

Nová "SOS dotácia" je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie mali prácu, príjem z podnikania, alebo vykonávali samostatne zárobkovú činnosť a aktuálne zostali bez príjmu. Podmienkou je, aby nepoberali starobný, predčasný starobný, invalidný, výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok, nemocenskú dávku, dávku v nezamestnanosti, dávku nemocenského zabezpečenia alebo obdobnú dávku zo zahraničia. Rovnako nesmú byť príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na opatrovanie.

"Práve v tejto SOS dotácii sa nájdu aj takzvaní dohodári, ktorí jednoducho od 12. marca nemajú žiaden príjem, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl. Ale nie je to len pre nich, je to aj pre iné skupiny občanov, ktorí nespĺňajú nároky na niektorú z pomocí zo strany štátu a sú bez príjmu," spresnil cieľovú skupinu nového opatrenia minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Dotáciu bude ministerstvo poskytovať vo výške 105 eur za mesiac marec a 210 eur za ďalšie mesiace až do skončenia krízovej situácie, ak medzitým žiadateľ nezačne opäť pracovať či podnikať. Podmienky pre získanie dotácie aj s návodom na vyplnenie žiadosti sú zverejnené na stránke www.pomahameludom.sk. Žiadosť o SOS dotáciu za marec a apríl je možné podať spolu za oba mesiace od 1. do 15. mája poštou na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rovnako je treba do 15. mája požiadať aj o príspevky za marec v rámci projektu "Prvá pomoc". "Za apríl bude možné žiadať o príspevky od 16. mája. Je totiž potrebné vyplniť iné výkazy ako za marec, keďže pomoc sa bude poskytovať za celý mesiac, nie iba za časť. Žiadatelia budú mať na podanie výkazu za apríl čas do konca mája. Ak o pomoc žiadali už aj v marci, nemusia už podávať žiadosť, postačuje, ak do výkazu vyplnia číslo dohody uzavretej s príslušným úradom práce," priblížil Krajniak.