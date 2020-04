Kočnerovi sa nepáčia vyjadrenia advokáta Lipšica: To nie je pravda, bráni sa

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa vo štvrtok prehrávala tlačovka, počas ktorej Ján Kuciak konfrontoval Mariana Kočnera s jeho prevodmi hotelov na Donovaloch.

Odhalenia v tej kauze považujú splnomocnenci poškodených za jeden z možných motívov na objednávku vraždy novinára. Po prehratí tlačovky avizovala predsedníčka senátu Ružena Sabová, že pojednávanie bude pokračovať v máji a júni.

Počas tlačovky v roku 2017 konfrontoval Mariana Kočnera v živom vysielaní TA3 Ján Kuciak, keď sa pýtal na zmysel prevodov spoločností, ktoré vlastnili hotely v lyžiarskom stredisku. "Zmysel tých obchodov bol dostatočne jasne vysvetlený vyšetrovateľovi Policajného zboru," odpovedal vtedy Marian Kočner Kuciakovi. Po Kuciakových článkoch a odobraní prípadu pôvodnému vyšetrovateľovi následne Mariana Kočnera v kauze Donovaly obvinili.

"Mali ste všetci možnosť vidieť, ako ho svojimi otázkami prichytil pri klamstve a dostal do úzkych," reagoval na tlačovku splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic. "Myslím si, že aj jeho investigatívna práca prispela k tomu, že bol nakoniec v týchto veciach Marian Kočner postupne odstíhaný," doplnil Lipšic.

"Vôbec ma nedostal otázkami do úzkych, to nie je pravda," reagoval zase obžalovaný Marian Kočner. Dodal, že celé vyšetrovanie kauzy Donovaly je o zneužití práva a nie jeho porušení. "Je to situácia, keď som konal v súlade s právom a mal som konať v súlade s právom a pritom získať výhody, ktoré považujú orgány činné v trestnom konaní za neoprávnené," vysvetlil obžalovaný.

Po hodnotení dôkazu avizovala predsedníčka senátu, že zamýšľa vytýčiť ďalšie termíny pojednávania na 18. a 19. mája a následne 1., 17., 18. a 19. júna.