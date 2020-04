Je tu predĺžený víkend, ale... Dôrazné upozornenie od hygienikov! Nezabúdajte na toto

Povinné nosenie rúšok na verejnosti či udržiavať si sociálny odstup. Na tieto a ďalšie opatrenia je aj naďalej potrebné dbať, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

K dvom predĺženým májovým víkendom preto vydal odporúčania. Verejnosť chce tak povzbudiť k plneniu a rešpektovaniu platných opatrení, ktoré boli vydané s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia Covid-19.

Úrad vyzýva občanov, aby si pri prechádzke v prírode vyberali miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci svojho okolia. „Aj keď členovia jednej domácnosti pri pobyte v prírode nemusia nosiť rúško, treba si ho založiť, ak je niekto bližšie ako 20 metrov," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Dodal, že v tomto čase je ešte vhodné obmedziť cestovanie a rovnako návštevy príbuzných - najmä seniorov, pre ktorých môžu návštevy predstavovať v aktuálnej situácii riziko.

Počas štátnych sviatkov v piatok 1. mája a 8. mája bude väčšina obchodov zatvorená. „Pri povinnom sanitárnom dni v nedeľu to môže znamenať nápor nakupujúcich vo štvrtok a v sobotu. Opäť pripomíname dodržiavanie zásad ochrany pred infekčnými ochoreniami: nosenie rúšok, dezinfikovanie rúk pri vstupe do predajne, dodržiavanie odstupu od ostatných ľudí aspoň dva metre a podobne. Obzvlášť seniorom odporúčame nakupovať vo vyhradenom čase vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, aby obchody nenavštevovali," podotkol Mikas, pričom im odporúča aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.

Nosenie rúšok, minimalizovanie pohybu na verejnosti, obmedzenie sociálnych kontaktov a dôkladné umývanie rúk sú podľa veľmi účinné kroky, ktoré pomáhajú udržiavať priaznivú epidemiologickú situáciu. Podľa ÚVZ doterajšie dôsledné plnenie prijatých opatrení a disciplinovanosť prospela tomu, že je situácia optimálna. Z tohto dôvodu nebolo potrebné nateraz prijímať sprísnené opatrenia tak, ako počas veľkonočných sviatkov," uzavrel MIkas.