Taliansky premiér má z uvoľňovania opatrení rešpekt: Následky druhej vlny by boli ešte horšie

Taliansko začne s postupným uvoľňovaním karanténnych opatrení, ktoré boli zavedené proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pri uvoľňovaní sa však musí vziať do úvahy rôzna úroveň rozšírenia nákazy v jednotlivých regiónoch krajiny. Vo vystúpení pred členmi Poslaneckej snemovne to vo štvrtok povedal premiér Giuseppe Conte. "Radšej to poviem nahlas a jednoznačne aj s rizikom, že to bude nepopulárne, no vláda nemôže zabezpečiť okamžitý návrat k nášmu predchádzajúcemu životu," povedal Conte. Odvolávajúc sa na správu vedeckých poradcov vlády Conte poznamenal, že úplné otvorenie krajiny už 4. mája "by viedlo k exponenciálnemu a nekontrolovateľnému šíreniu nákazy".

Podľa talianskeho premiéra by ekonomické dôsledky druhej vlny pandémie boli ešte horšie. Krajina sa preto musí naučiť s vírusom žiť a neočakávať jeho úplnú elimináciu. Karanténne opatrenia, ktoré vláda zaviedla ešte 9. marca, by mali začať byť postupne uvoľňované od 4. mája v regiónoch, kde je "menej vážna epidemiologická situácia". Conte zároveň varoval miestne úrady, aby opatrenia neuvoľňovali jednostranne, ale konzultovali ich s vládou.

Taliansko zaznamenalo v stredu ďalších 323 úmrtí a 2086 nových prípadov ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom. V krajine tak podľahlo novému koronavírusu už 27.682 ľudí. Celkovo tam zaznamenali 203.591 prípadov nákazy, a to vrátane obetí, uzdravených a momentálne infikovaných. Riaditeľ Národného zdravotníckeho inštitútu (ISS) Silvio Brusaferro vo štvrtok v tejto súvislosti oznámil, že reprodukčné číslo koronavírusu SARS-Cov-2 v Taliansku je už vo všetkých regiónoch menšie ako 1, to znamená, že jeden nakazený človek môže štatisticky infikovať menej ako jednu ďalšiu osobu. Počet ohnísk nákazy sa znížil na 74 obcí v siedmich regiónoch.