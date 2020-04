Obžalovaný Kočner na súde: Je mi úprimne ľúto, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke

Marian Kočner, obžalovaný v prípade z vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tvrdí, že Kuciakove články neohrozovali jeho podnikanie ani jeho osobu.

Hovoril o tom na štvrtkovom hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

"Je zrejmé, že v roku 2017 zavraždený Ján Kuciak nahrádzal prácu orgánov činných v trestnom konaní," uviedol splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Marian Kočner povedal, že Kuciak nebol prvým novinárom, ktorý odkryl viaceré kauzy, či už Donovaly alebo kauzu televíznych zmeniek. Dodal, že v Kuciakových článkoch bolo veľa neprávd.

"Je mi úprimne ľúto, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi a čo sa stalo jeho priateľke. Nikdy snáď nikto nemôže uveriť tomu, že som nechal odpraviť týchto ľudí zo sveta len pre to, že Ján Kuciak o mne písal," uviedol obžalovaný.

Marian Kočner tvrdí, že by nič nezískal, keby Kuciak prestal písať, a dodal, že by bolo za ním ďalších 100 novinárov. "Vražda novinára znie svetom viac ako vražda pápeža. Len úplný idiot by nemohol predpokladať, čo sa z niečoho takého stane," uzavrel Marian Kočner.

Právny zástupca Kuciakových rodičov Daniel Lipšic však zdôraznil, že články vykresľujú motív objednávky vraždy Kuciaka. Mariana Kočnera podľa Lipšica motivovala „kombinácia pomsty a strachu z toho, čo ešte Ján Kuciak napíše“.

Na súde sa prehrával aj už medializovaný telefonát medzi Marianom Kočnerom a Jánom Kuciakom, v ktorom obžalovaný obviňoval Kuciaka, že píše na objednávku. "Ale môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, pán Kuciak, špeciálne venovať," povedal mu Marian Kočner.