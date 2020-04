Bratislava vypísala architektonickú súťaž: Komenského námestie chce zmeniť na parčík

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) vyhlásili dvojetapovú krajinársko – architektonická súťaž na obnovu Komenského námestia.

V tlačovej správe o tom informovala Marcela Glevická z MIB. "V súťaži sa hľadá najvhodnejší návrh, podľa ktorého by sa malo Komenského námestie zmeniť na Komenského parčík. Cieľom je dostať do priestoru viac vzrastlej zelene a vytvoriť verejné priestranstvo komorného charakteru v centre mesta," uvádza MIB. Predpokladané investičné náklady predstavujú 450-tisíc eur bez DPH, predpokladaná hodnota zákazky je 52-tisíc eur bez DPH.

"Ide o územie, ktoré je súčasťou prepojenia medzi Hviezdoslavovým námestím a východnou časťou centra mesta, s výbornou pešou dostupnosťou, v blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy, ale zároveň je skryté," informuje MIB. Súčasťou zadania je vypracovanie riešenia krajinnej úpravy, dopravného riešenia, architektonických objektov aj návrh mobiliáru a verejného osvetlenia. "V tesnom okolí priestranstva sú budovy s pamiatkovou hodnotou, okrem budovy Mestského divadla z východnej strany námestie ohraničuje budova Obchodnej a priemyselnej komory, za divadlom z Gorkého ulice je to národná kultúrna pamiatka Palác Motešických," doplnil MIB. Projekt mesto pripravuje od minulého leta. Počas tohto obdobia prebehol participatívny proces s obyvateľmi a odborníkmi, ktorého výsledky slúžili ako súčasť z podkladov k súťaži. "Súťažné podmienky boli schválené porotou a overené Slovenskou komorou architektov," dodáva MIB.

Dnešnou hlavnou funkciou Komenského námestia je tranzitná funkcia. "Návštevníci miestom iba prechádzajú a smerujú do práce alebo za službami v okolí. Priestor je v súčasnosti exponovaný slnečným lúčom, čo v kombinácii s homogénnou vrstvou asfaltu a betónu vytvára počas letných mesiacov sálavú plochu," vysvetľuje MIB a dodáva, že okrem zelene by tento problém mali návrhy riešiť aj použitím teplotne stabilných materiálov pri návrhu mobiliáru na sedenie, ktorý bude zároveň funkčný a jednoducho udržateľný. Víťazný návrh by mal byť známy na jeseň tohto roka.