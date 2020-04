V USA platia pre koronavírus prísne zákazy: Elon Musk prirovnal opatrenia k fašistickým metódam

Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk kritizoval v stredu opatrenia amerických úradov obmedzujúce voľný pohyb osôb, ktoré boli zavedené v rámci boja proti novému koronavírusu.

"Vráťte ľuďom slobodu," napísal Musk na Twitteri. Zavedené reštriktívne opatrenia podľa neho narúšajú osobnú slobodu občanov a veľmi škodia hospodárstvu. Informovala o tom agentúra AFP. Úrady podľa Muska "nedobrovoľne uväznili ľudí v ich domovoch, čím porušili všetky ich ústavou zaručené práva". Obmedzujúce opatrenia podľa neho spôsobia obrovské škody nielen spoločnosti Tesla, ale všetkým, a predovšetkým menším firmám.

"Myslím, že ľudí to veľmi nahnevá," vyhlásil Musk. Obyvateľom by malo byť umožnené, aby zostali doma, ak si to želajú. Ale zakázať im opúšťať domovy pod hrozbou zatknutia, to podľa neho patrí medzi fašistické a nedemokratické metódy. Podľa neho treba obmedzenia slobody pohybu čo najskôr zrušiť.

V Spojených štátoch už zomrelo na nový koronavírus vyše 61.000 ľudí a viac ako milión sa ním nakazilo. Reštriktívne opatrenia sú podľa amerických zdravotníckych predstaviteľov potrebné na spomalenie šírenia nákazy.