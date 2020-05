Sestry otehotneli naraz, tešili sa na zážitky: Taký koniec šťastného obdobia rozhodne nečakali

Keď Jade Ullrich (29) a jej sestra Georgia (26) zistili, že tehotenstvo absolvujú naraz a ich termíny sú len dva dni od seba, cítili sa, ako keby sa im splnil sen. Ako však informuje portál Metro, koronavírus všetko zmenil.

Zrazu sa rozplynuli všetky predstavy o spoločných tehotenských foteniach a oslavách. Sestry boli nútené sa izolovať samostatne. „Je to sestrino prvé dieťa, takže som to naozaj chcela úzko prežívať s ňou, s predpôrodnými kurzami a nákupnými výletmi,“ hovorí Jade. Čakali na tretí trimester, aby šli nakupovať detské veci a zarezervovali si sesterské fotenie brušiek. Nič z toho sa bohužiaľ nemohlo uskutočniť. Z celého obdobia majú len jednu spoločnú domácu fotografiu.

Príprava na pôrod počas karanténnych opatrení bola náročná. Keď na konci augusta minulého roku zistili, že sú obe tehotné, posledné týždne tehotenstva si rozhodne takto nepredstavovali. Okrem smútku za spomienkami, ktoré spolu mohli mať, Jade trpela úzkosťou z príprav domáceho pôrodu. So zhoršujúcou sa situáciou pribúdali aj nové nariadenia a zákazy, ktoré sa dotkli aj budúcich rodičov.

Pre staršiu zo sestier to bolo ešte stresujúcejšie, pretože už na začiatku tehotenstva mala komplikácie. „V prvom trimestri, keď sme oslavovali narodeniny môjho partnera, som zrazu začala krvácať a mať kontrakcie. Zobrali ma do nemocnice a dali mi morfium od bolesti,“ spomína. Z hrozby potratu bola zhrozená. „Predtým, ako som šla na prehliadku, Michael ma objal a povedal mi, že si je istý, že to bude v poriadku, dostaneme svoj zázrak,“ pokračovala. Jej snúbenec mal našťastie pravdu.

Sestry porodili s rozdielom niekoľkých týždňov. Obe majú krásne zdravé dcérky – Scarlett a Honey. Georgia porodila v nemocnici, Jade mala vodný pôrod doma, no kvôli komplikáciám po pôrode musela ísť do nemocnice. Ženy už stihli svoje dcérky zoznámiť. Prvé stretnutie sa odohralo cez zatvorené okno. Mali šťastie, Jadein dom je na trase jedného z Georgiiných povolených výjazdov.

Nie je to ľahké, no mladé mamičky si pomaly zvykajú. Teraz povzbudzujú ostatných budúcich rodičov, aby ostali silní. „Kým sme zatvorení, naše plány na pôrod sa môžu zmeniť a možno sa budeme musieť prispôsobiť, ale sme ženy, ktoré zažili tehotenstvo počas svetovej pandémie a to je niečo, na čo môžeme byť ohromne hrdé,“ uzavrela Jade.