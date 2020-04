Agentúra Bloomberg odhalila veľkú operáciu USA: Tajné manévre okolo vakcíny na koronavírus

Americká vláda potichu pripravuje veľkú operáciu s cieľom urýchliť vývoj koronavírusovej vakcíny. Napísala to v stredu agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osoby oboznámené s vládnymi plánmi.

Biely dom vraj chce mať do konca roka pripravených 100 miliónov dávok vakcíny. Do projektu, ktorý má kódové označenie Operácia rýchlosť svetla, sa zapoja privátne farmaceutické firmy, vládne agentúry a armáda, uviedla agentúra. Doba potrebná k vývoju vakcíny by sa mohla skrátiť až o osem mesiacov. Schôdzka venovaná tomuto plánu sa má v Bielom dome konať v stredu.

Trump v marci nariadil ministrovi zdravotníctva Alexovi Azarovi, aby vývoj vakcíny proti koronavírusu maximálne urýchlil. Vládni úradníci sa kvôli tomu schádzajú už tri alebo štyri týždne, uviedol Bloomberg. Podľa expertov, na ktorých sa odvoláva agentúra Reuters, by však klinické testy zaručujúce bezpečnosť a účinnosť vakcíny mali trvať 12 až 18 mesiacov.