Vláda nabáda dovolenkovať toto leto doma: Sú hotely pripravené na nápor Slovákov?

Koronakríza mení dovolenkové plány Slovákov! Aj väčšina z tých, ktorí túžili ísť do cudziny alebo k moru, zostane radšej doma.

Ako sa na sezónu pripravujú hotelieri, ktorí musia mať už druhý mesiac zatvorené? Budú zvládať obrovský záujem slovenských dovolenkárov?

Otvoriť môžeme aj zajtra - Hotel Hrebienok

Hotel Hrebienok otvorili iba v auguste minulého roku a v polovici marca už museli zatvoriť. „Bola to pre nás poriadna rana, keď sme museli zo dňa na deň zavrieť a 120 apartmánov ostalo prázdnych. Časť našich zamestnancov zostala doma, ostatní robili v hoteli inventúry, údržbu a upratovanie...

Dnes sme na tom tak, že môžeme otvoriť aj zajtra. Na hostí sme pripravení po všetkých stránkach,“ vraví riaditeľka hotela Lucia Pivovarníková (42) s tým, že staré rezervácie boli zrušené, iba malá časť sa presunula na leto, a tak majú na prázdniny voľné skoro všetky kapacity. Hotelová recepcia je vybavená automatmi na dezinfekciu rúk a každý apartmán má kuchynku, kde si hostia stravu pripravujú sami.

„V budove hotela máme aj predajňu potravín. No ak by chcel niekto hotové jedlo, máme aj niekoľko reštaurácií, ktoré sú stále v prevádzke a predávajú cez okienko alebo im jedlo donesú až pred dvere. Samozrejme, hostia musia mimo svojej izby nosiť rúška a nebudú sa môcť združovať. Ale to sú také technické záležitosti, dôležité je, aby sme mohli otvoriť a hlavne, aby prišli návštevníci.“

Kapacita ubytovania: do 400 lôžok

Najprv iba pre hostí cez poisťovne - Balnea Esplanade

Obľúbený hotel v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove býva takmer plne obsadený celoročne, teraz je však zatvorený už druhý mesiac. V práci je len nevyhnutný personál. Dobrá správa pre hostí však je, že už od 11. mája budú mať dvere opäť otvorené. Vstúpiť dnu však budú môcť len tí klienti, ktorí majú procedúry alebo pobyty hradené cez zdravotné poisťovne. Tí, ktorí mali staršie rezervácie a pre koronakrízu sa nemohli ubytovať, dostávajú nové termíny, ale nie na úkor hostí, ktorí už boli objednaní na máj či jún.

„Máme pripravených 100 izieb. Samozrejme, budeme robiť opatrenia, napríklad každému zamestnancovi budeme robiť testy na koronavírus a klientom budeme merať teploty. Počas mesiaca máj prijmeme maximálne len 250 ľudí a to čisto Slovákov. Verím, že od konca júna už budeme fungovať normálne a všetkých 169 izieb budeme mať plne obsadených,“ nádeja sa generálny riaditeľ hotela Andreas Schuster. Obsadenosť na leto je zatiaľ okolo 50%.

Kapacita ubytovania: 268 lôžok

Rezervovaných je 20 % lôžok - Hotel Patria

Život sa v tomto známom hoteli na Štrbskom Plese nezastavil ani pre koronu. „Máme 115 zamestnancov. Niektorí ostali doma, ale väčšina pracovala a bola pre hotel užitočná,“ tvrdí riaditeľ hotela Jozef Bendžala. „Po oznámení vládneho plánu na uvoľňovanie opatrení sme začali dostávať prvé rezervácie.

Veľa ľudí si presúva rezervácie, ktoré mali na marec a apríl práve na leto, najmä na august,“ hovorí s tým, že zatiaľ majú na prázdniny rezervovaných do 20 % lôžok. Na to, aby spustili zariadenie so 160 izbami a 28 apartmánmi, potrebujú týždeň. „Pred recepciou bude automatický merač teploty a plošná dezinfekcia. Vieme tiež pripraviť špeciálne podmienky na stravovanie. Otázne je, ako to bude s tou návštevnosťou..." dodáva.

Kapacita ubytovania: viac ako 400 lôžok