Naštartuje turizmus slovenskú ekonomiku? Podľa exministra financií to závisí od jednej dôležitej veci

Nepôjdeme k moru, ale zrejme k jazerám a do hôr. Pre ochorenie COVID-19 sa väčšina Slovákov zrejme musí tento rok zmieriť s tým, že cestovanie do exotických destinácií bude pasé.

To však môže pomôcť turizmu u nás. Nový Čas zisťoval, ako sa nárast domáceho cestovného ruchu prejaví na ekonomike. Odborníci z premiérovho permanentného krízového štábu varujú, že riziko letných dovoleniek v zahraničí je značné, a preto odporúčajú plánovať si dovolenku na Slovensku.

„Druhá vlna je takmer vždy importovaná. To znamená, že keď sa nás pýtajú na dovolenky, ja stále hovorím - venujme všetko tomu, aby sme mohli dovolenkovať tu na Slovensku a buďme veľmi opatrní, čo sa týka hraníc,“ upozornil infektológ Vladimír Krčméry. To môže byť obrovská vzpruha pre turizmus na Slovensku, ktorý sa ocitol pre pandémiu v zóne ohrozenia medzi prvými. „Pre cestovný ruch, hotelierov a reštaurácie by to boli dobré správy za predpokladu, že budú môcť vôbec fungovať. Čiastočne im to pomôže vynahradiť straty marca, apríla a mája,“ myslí si ekonomický analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský.

Len zlomok ekonomiky

Nemôžeme ale podľa neho očakávať, že by to nakoplo ekonomiku a zásadným spôsobom ovplyvnilo koronakrízu. „Cestovný ruch je len malým zlomkom slovenskej ekonomiky, my sme do veľkej miery priemyselná krajina, extrémne exportná krajina, takže pre nás bude hlavne dôležité, ako budú fungovať naši zahraniční obchodní partneri,“ vysvetlil s tým, že musíme rátať aj s úbytkom zahraničných turistov.

„Sme maličká krajina, vieme z Bratislavy do dvoch hodín dosiahnuť polovicu Slovenska, takže ten záujem o ubytovanie nie je taký, ako keď pricestujete zo zahraničia a nemôžete chodiť zo svojho vlastného domu na výlety po horách, potom sa vrátiť a dať si obed z chladničky,“ uviedol analytik.

Každý sa snaží zachrániť

V rámci EÚ sa už pracuje na pláne spoločného postupu pravidiel cestovania cez letnú sezónu, no predsedníčka komisie Ursula von der Leyen zatiaľ radí, aby ľudia ešte počkali s plánovaním letnej dovolenky. Najmä krajiny, ktoré sú závislé od turizmu, sa snažia proces urýchliť. „Zdá sa, že je dostatok dobrej vôle a snahy nájsť cestu, aby sme opäť krajiny vzájomne prepojili,“ povedal chorvátsky minister cestovného ruchu Gari Cappelli.

Podľa Vlachynského nemôžeme podceňovať vynaliezavosť podnikateľov. „Už dnes sa hovorí o rôznych koridoroch do Chorvátska, o tom, že na plážach by boli ležadlá nejakým spôsobom fyzicky oddelené od ostatných,“ upozorňuje analytik, že žiadna krajina sa nebude chcieť vzdať svojich turistov.